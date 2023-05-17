Вот это пара! Шведский лыжник назвал имя любимой

В интервью изданию Expressen 21-летний Ангер рассказал, что его избранницей стала норвежская лыжница Эмма Аксельссон. Она на два года моложе спортсмена.

Шведский лыжник рассказал, что был удивлен таким интересом к своей личной жизни. В марте он сообщил, что встречается с норвежкой, но не уточнял, с кем именно.

«В жизни подумать не мог, что вокруг этого раздуют целую историю. Однако многие были очень заинтересованы, мне даже присылали предположения о том, кто же моя девушка», - описал Энгер.

Швед рассказал, что молодые люди случайно познакомились в Tinder и вместе пошли на пробежку в родном городе Аксельссон Лиллехаммере. По словам Ангера, добиться согласия девушки на свидание было довольно сложно.

«Я сильно колебалась, но друзья меня подбодрили. Подумала – ну что в этом такого. Правда, без них я бы не осмелилась пойти на свидание», - вспоминает норвежка.

«Честно говоря, я никогда не думал о том, что буду встречаться тоже с лыжницей», - смеется Ангер. Аксельссон с ним согласна.