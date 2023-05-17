Юри Ратас ждет от премьер-министра извинений за сравнение оппозиции с Адольфом Гитлером

«Высказывание премьер-министра Каи Каллас о том, что она во главе Партии реформ – это Запад, а оппозиция – как бы путинская Россия, совершенно неадекватно», – заявил Ратас, добавив, что ждет от премьер-министра извинений.

«То, что означает, когда Рийгикогу погружается в эпоху молчания, мы помним из недавней истории, и это должно остаться историей. Партия реформ размахивает так называемой русской картой всякий раз, когда необходимо снять с повестки какую-либо тему. Однажды это должно прекратиться», – отметил он.

«Действительно ли защита многодетных семей заслуживает сравнения с путинской Россией или российской агрессией? Кроме того, совершенно неадекватно сравнение сегодняшнего Рийгикогу и Германии Адольфа Гитлера, все это очень страшные примеры», – добавил Ратас.

В передаче Каллас сравнила отношения между коалицией и оппозицией с отношениями между западным миром и Россией до того, как Россия вторглась в Украину.

«До того, как Россия напала на Украину, Россия выдвигала такие же требования, потом они также спрашивали, что Запад может сделать для деэскалации», – сказала Каллас. Она также отметила, что если коалиция начнет идти на компромисс с оппозицией относительно выдвигаемых законопроектов, то, по ее мнению, это будет означать выполнение программы оппозиции.

По словам Каллас, сейчас оппозиция использует ту же тактику, что и Россия: «Прежде всего, вы требуете прав, которых у вас никогда не было – никогда не было права, чтобы оппозиция указывала, какие законопроекты вы можете представить, а какие нет. Во-вторых, вы угрожаете и используете силовые методы. И в-третьих, вы надеетесь, что всегда найдется кто-то, кто предложит что-то сверх имеющегося, и вы получите то, чего раньше у вас не было».

Каллас также провела историческую параллель с Германией времен Адольфа Гитлера. «Мы не можем идти на компромисс с ценностями. Если вы посмотрите не только на историю Эстонии, но и на историю других стран, таких как Германия, где гитлеровская партия остановила парламент, то это очень страшные примеры», – добавила она.