После блокировки банковских счетов дипломатов Финляндия может закрыть свое посольство в России

«Счета представительств Финляндии в России заморожены и не могут использоваться. Помимо посольства Финляндии в Москве, в России есть Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге», - сообщили утром в среду изданию Helsingin Sanomat в МИД Финляндии.

Позже министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто во время обсуждения ситуации с журналистами в прямом эфире рассказал, что о блокировке российских банковских счетов финских дипломатов стало известно еще в конце апреля, но на соответствующие запросы Хельсинки Москва так и не ответила.

«Решение России выглядит как провокация, где, возможно, вопрос не был «продуман до конца»», - сказал Хаависто во время брифинга, который транслировался на сайте Helsingin Sanomat.

Дипломат отметил, что сегодня не исключена ситуация, при которой консульство Финляндии в Санкт-Петербурге или посольство в Москве придется закрыть.



В то же время он полагает, что особой трагедии в этой ситуации нет и именно поэтому о ней не было объявлено ранее. Платежи миссии будут осуществляться наличными или через российский банк, который согласится снять ограничения, уточнил Хаависто. В целом Финляндии до сих пор воспринимает дипломатические отношения с Россией как нормальные, поскольку «необходимо контролировать ситуацию с безопасностью лиц с двойным гражданством».