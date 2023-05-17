«Выглядит как провокация». Россия заморозила банковские счета дипломатов Финляндии

МИД Финляндии назвал провокацией невозможность использования своих банковских счетов в России. Москва никак не комментирует дипломатический демарш с ограничением доступа финских дипломатов к их финансам в российских банках.
«Счета представительств Финляндии в России заморожены и не могут использоваться. Помимо посольства Финляндии в Москве, в России есть Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге», - сообщили утром в среду изданию Helsingin Sanomat в МИД Финляндии.
Позже министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто во время обсуждения ситуации с журналистами в прямом эфире рассказал, что о блокировке российских банковских счетов финских дипломатов стало известно еще в конце апреля, но на соответствующие запросы Хельсинки Москва так и не ответила.
«Решение России выглядит как провокация, где, возможно, вопрос не был "продуман до конца"», - сказал Хаависто во время брифинга, который транслировался на сайте Helsingin Sanomat.
Дипломат отметил, что сегодня исключена ситуация, при которой консульство Финляндии в Санкт-Петербурге или посольство в Москве придется закрыть.
В то же время он полагает, что особой трагедии в этой ситуации нет и именно поэтому о ней не было объявлено ранее. Платежи миссии будут осуществляться наличными или через российский банк, который согласится снять ограничения, уточнил Хаависто. В целом Финляндии до сих пор воспринимает дипломатические отношения с Россией как нормальные, поскольку «необходимо контролировать ситуацию с безопасностью лиц с двойным гражданством».
Что касается возможных причин демарша Москвы, то по словам главы МИД Финляндии, это не связано со вступлением Хельсинки в НАТО, но «действия России вызваны своего рода недовольством действиями ЕС» в отношении российских банков.
«Мы не одиноки в своих финансовых проблемах», - заметил Хаависто, уточнив, что он не может сказать, у каких других стран были подобные проблемы с Россией.
«Корень проблемы - в войне, начатой Россией, которая была осуждена международным сообществом», - подытожил Пекка Хаависто, напомнив, что Финляндия выступает единым фронтом с другими странами ЕС, поддерживая Украину и требуя от РФ прекращения войны.
Комментариев от официальных лиц России пока не поступало. Нет комментариев ни от МИД РФ, ни от Кремля.
До начала полномасштабной войны России с Украиной Финляндия являлась основным поставщиком шенгенских виз для жителей Санкт-Петербурга. «Сгонять в финку на выходные» было привычным досугом для многих представителей не только среднего класса второго по величине мегаполиса РФ. Осенью 2022 года Финляндия вместе со странами Балтии ввела запрет на въезд россиян по туристическим визам.