«Это полное самоуправство»: оппозиция Рийгикогу решила обратиться в Госсуд

«Мы оспорим действия коалиционных политиков и действия руководителей заседания, их незаконные действия, через Госсуд. Это необходимо и полезно всем, - сказал на сегодняшней пресс-конференции лидер «Отечества» Хелир-Валдор Сеэдер. - Но это не урегулирует политический конфликт».

По словам Сеэдера, происходившее в Рийгикогу в понедельник и вторник является беспрецедентным в истории Эстонии. «Правящая коалиция отказывается вступать в дискуссию по существу с оппозицией и для того, чтобы заставить депутатов замолчать, нарушает Закон о регламенте Рийгикогу, ограничивая предусмотренные по закону права. Ответственность за подобные действия в качестве лидера коалиции несет Кая Каллас, которая, используя спикера Рийгикогу Лаури Хуссара и вице-спикера Тоомаса Кивимяги, нарушает принцип разделения власти», - заявил Сеэдер.

По словам главы фракции центристов Танеля Кийка, Центристская партия однозначно поддержала решение обратиться в Госсуд. «В этом Центристская партия пришла к консенсусу. За таким нарушением нельзя наблюдать молча, - сказал Кийк. - Сегодняшнее решение обратиться в Госсуд направлено против произошедшего в понедельник и вторник. Подобный подход недопустим».