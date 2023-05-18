Вместо России – Бразилия ⟩ Айтишники едут в Эстонию издалека: некоторые впервые увидели снег

По данным Startup Estonia, в прошлом Россия и Украина входили в первую тройку стран, в которых стартапы Эстонии нанимали недостающих на местном рынке труда специалистов. В связи с решением Эстонии не выдавать визы и разрешения на временное проживание гражданам России и Беларуси пустоту заполнили, например, работники из Бразилии. В прошлом году больше всего работников приехало в Эстонию именно из Бразилии, а еще из Нигерии и Индии.