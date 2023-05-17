Каллас: приходится умолять предприятия не торговать с Россией в обход санкций

Кая Каллас считает, что эстонские предприятия ведут себя лицемерно: на словах поддерживают Украину, а на деле торгуют с Россией санкционным товаром через страны Таможенного союза, пишут «Деловые ведомости».
Financial Times писала, что лишь половина подсанкционных товаров, которые везли из стран ЕС в страны Таможенного союза ЕАЭС (Армения, Кыргызстан и Казахстан), достигли конечного пункта назначения. По информации издания, общий объем такого «растворившегося» товара составил миллиард евро, а «диспропорциональная» доля таких перевозок прошли через страны Балтии.
По словам премьер-министра Каи Каллас, торговля с Россией в обход западных санкций стала заманчивой опцией для эстонского бизнеса.
По словам Каллас, ей приходится «умолять» предприятия выработать какой-то моральный компас и не торговать с Россией подсанкционными товарами.