Каллас: приходится умолять предприятия не торговать с Россией в обход санкций

Financial Times писала, что лишь половина подсанкционных товаров, которые везли из стран ЕС в страны Таможенного союза ЕАЭС (Армения, Кыргызстан и Казахстан), достигли конечного пункта назначения. По информации издания, общий объем такого «растворившегося» товара составил миллиард евро, а «диспропорциональная» доля таких перевозок прошли через страны Балтии.