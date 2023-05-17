Таллинн и Utilitas создают совместное предприятие

Utilitas играет ведущую роль в разработке, проектировании и обновлении бизнес-плана нового предприятия. Целью бизнес-плана является завершение модернизации сети центрального теплоснабжения в соответствии с планом развития единой таллиннской сети центрального теплоснабжения и достижения углеродно-нейтрального тепло- и холодоснабжения не позднее 2030 года. При этом план ускоренных инвестиций ориентирован на то, чтобы не позднее 2027 года снизить долю природного газа в центральном теплоснабжении до менее чем 10%, что позволит сократить потребление газа более чем на 500 000 МВтч. Кроме того, ставится задача расширить сеть центрального тепло- и холодоснабжения, обеспечить удобное подключение к ней и, в соответствии с техническими возможностями, провести ее в те районы, где на сегодняшний день используются преимущественно ископаемые виды топлива.