ШАГ К ПРИМИРЕНИЮ ⟩ Коалиция готова рассмотреть изменения распорядка работы Рийгикогу

По словам глав парламентских фракций Партии реформ, «Ээсти 200» и Социал-демократической партии, оппозиция на дополнительном заседании отказывается выслушать ответы на свои вопросы и продолжает препятствовать работе Рийгикогу.

«Поскольку оппозиция передала в Рийгикогу более 500 адресованных министрам запросов, вчера мы предложили руководству Рийгикогу созвать в пятницу дополнительное заседание для ответа на запросы», - говорится в заявлении лидеров фракций коалиционных партий.

«Очевидно, что Рийгикогу не успевает на очередных заседаниях рассмотреть переданное для производства, но авторы запросов отказались обсуждать их на дополнительном заседании. Это говорит о том, что обструкция со стороны оппозиции никогда не преследовала цели провести в парламенте содержательные дебаты, а намерена продолжать антиконституционным образом препятствовать работе Рийгикогу», - заявляют лидеры.