ШАГ К ПРИМИРЕНИЮ ⟩ Коалиция готова рассмотреть изменения распорядка работы Рийгикогу

Лидеры коалиционных партий предложили оппозиции обсудить изменения в правилах внутреннего распорядка работы, которые защитят права как оппозиции, так и коалиции и обеспечат трудоспособность парламента. Коалиция также хочет созвать дополнительное заседание на пятницу.
По словам глав парламентских фракций Партии реформ, «Ээсти 200» и Социал-демократической партии, оппозиция на дополнительном заседании отказывается выслушать ответы на свои вопросы и продолжает препятствовать работе Рийгикогу.
«Поскольку оппозиция передала в Рийгикогу более 500 адресованных министрам запросов, вчера мы предложили руководству Рийгикогу созвать в пятницу дополнительное заседание для ответа на запросы», - говорится в заявлении лидеров фракций коалиционных партий.
«Очевидно, что Рийгикогу не успевает на очередных заседаниях рассмотреть переданное для производства, но авторы запросов отказались обсуждать их на дополнительном заседании. Это говорит о том, что обструкция со стороны оппозиции никогда не преследовала цели провести в парламенте содержательные дебаты, а намерена продолжать антиконституционным образом препятствовать работе Рийгикогу», - заявляют лидеры.
Эркки Кельдо (Партия реформ), Марек Рейнаас («Ээсти 200» и Евгений Осиновский (Социал-демократическая партия) призвали оппозицию прекратить обструкцию. «Мы готовы обсудить изменения распорядка работы, которые защитили бы права и оппозиции, и коалиции и гарантировали бы работоспособность парламента», - отмечается в заявлении.