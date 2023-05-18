Мадис Микко: через два-три года самая сильная армия в Европе будет у Польши

- «Укроборонпром» и Rheinmetall подписали вчера соглашение о создании совместного предприятия в Украине, которое займется ремонтом танков Leopard, а в перспективе - и их производством. Начало работы завода запланировано на июль. Насколько поможет ВСУ открытие такого предприятия, можно ли сказать, что когда гараж для ремонта танков будет находиться даже не в Польше, а прямо в Украине, наступательный потенциал ВСУ сильно повысится?

- Конечно, от этого будет много пользы, и именно по этой причине этот завод там и будет строиться. Но вы только что упомянули Польшу, а мы хорошо знаем, что в Польше уже действует такой завод для нужд Украины, и там не только ремонтируются танки, но и производятся комплектующие. Когда такой завод заработает прямо в Украине, тогда, разумеется, ремонт танков и их возвращение на поле боя будут занимать куда меньше времени.

- Британский премьер Риши Сунак и глава правительства Нидерландов Марк Рютте на саммите Совета Европы договорились о работе над созданием международной коалиции по закупке истребителей для Украины. Реально ли создание такой «коалиции истребителей» в ближайшее время, можно ли сказать, что поставки истребителей стали бы залогом успеха наступления ВСУ?