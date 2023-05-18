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Мадис Микко: через два-три года самая сильная армия в Европе будет у Польши

Павел Соболев
, журналист
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  • Вопрос с поставками Украине истребителей решит Байден, ВСУ получат самолеты летом
  • Путин не уверен в том, что его генералы выполнят приказ о применении оружия массового поражения
  • После окончания войны военное превосходство Запада над Россией будет очевидным

Британский премьер Риши Сунак и глава правительства Нидерландов Марк Рютте договорились о работе над созданием международной коалиции по закупке истребителей для Украины. О том, реально ли создание такой «коалиции истребителей» в ближайшее время, и о том, как под влиянием войны меняется военный потенциал самих европейских стран, в студии Postimees порассуждал директор Высших курсов национальной безопасности и обороны Мадис Микко.

- «Укроборонпром» и Rheinmetall подписали вчера соглашение о создании совместного предприятия в Украине, которое займется ремонтом танков Leopard, а в перспективе - и их производством. Начало работы завода запланировано на июль. Насколько поможет ВСУ открытие такого предприятия, можно ли сказать, что когда гараж для ремонта танков будет находиться даже не в Польше, а прямо в Украине, наступательный потенциал ВСУ сильно повысится?

- Конечно, от этого будет много пользы, и именно по этой причине этот завод там и будет строиться. Но вы только что упомянули Польшу, а мы хорошо знаем, что в Польше уже действует такой завод для нужд Украины, и там не только ремонтируются танки, но и производятся комплектующие. Когда такой завод заработает прямо в Украине, тогда, разумеется, ремонт танков и их возвращение на поле боя будут занимать куда меньше времени.

- Британский премьер Риши Сунак и глава правительства Нидерландов Марк Рютте на саммите Совета Европы договорились о работе над созданием международной коалиции по закупке истребителей для Украины. Реально ли создание такой «коалиции истребителей» в ближайшее время, можно ли сказать, что поставки истребителей стали бы залогом успеха наступления ВСУ?

- Я думаю, что вопрос поставок истребителей Украине, особенно истребителей F-16, в первую очередь требует политического решения. И принять это решение может президент США Джо Байден. Именно США являются страной-производителем этих самолетов, так что это вопрос к Байдену.

Что касается других государств, у которых есть такие самолеты, то они могут создавать какие угодно коалиции. В принципе, в такую коалицию может вступить даже Эстония, хотя у нас таких самолетов и нету. Но я уверен, что все это - вопрос времени, и в итоге Украина обязательно получит эти истребители.

Мы хорошо знаем, что украинские пилоты уже обучаются управлению этими машинами. Так что процесс, по сути, уже вовсю идет.

- Киев хочет получить от союзников до пятидесяти истребителей F-16, о чем советник министра обороны Украины Юрий Сак сказал изданию Politico. По его словам, президент Владимир Зеленский хочет, чтобы вопрос боевых самолетов был главным на повестке дня саммита G7 в Хиросиме и на саммите НАТО в Литве в июле. Оправдаются ли эти ожидания Владимира Зеленского?

- Время показало, что если Владимир Зеленский говорит Западу о каких-то нуждах Украины, то Запад рано или поздно начинает отвечать на его обращения позитивно. Ведь как мы все хорошо помним, в начале этой войны даже тема танков долгое время не ложилась на стол к западным лидерам. Теперь вовсю идут поставки танков, и я уверен, что точно так же в итоге произойдет и с истребителями.

В самом худшем для Украины случае она получит истребители к концу лета. Но, в любом случае, получит обязательно.

- Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, отвечая в начале этой недели на вопросы депутатов в британском парламенте, сказал, что Россия может применить химическое оружие, если контрнаступление Украины будет успешным. Оправданны ли эти опасения, не остановит ли от такого безрассудства Путина страх, что в ответ Запад поддержит Украину в применении любых вооружений и атаках по любым целям, включая цели в России?

- Я думаю, что Путина удерживают от применения оружия массового поражения другие опасения. Я подозреваю, что он совсем не уверен в том, что такой приказ с его стороны будет выполнен. Это касается как тактического ядерного оружия, так и химического.

Применение неконвенционального оружия вывело бы военный конфликт на новый уровень. Так что Путину, чтобы пойти на это, нужны были бы стопроцентные гарантии исполнения такого приказа. Мне кажется, что Путин сомневается, что его генералы выполнят такой приказ.

- Венгрия подтвердила, что не одобрила выделение очередного транша военной помощи Украине из Европейского фонда мира. Кажется, после выписки ордера на арест Владимира Путина всем в мире большой политики стало понятно, что Путин - это сбитый летчик, но Виктор Орбан словно не верит в это и продолжает выполнять свои предполагаемые обязательства перед Путиным. Можно ли допустить, что если дела у России пойдут совсем плохо, если наступление ВСУ окажется эффективным, Путин все-таки потеряет и этого союзника?

- Да, это очень вероятно, но при этом я считаю, что все эти трюки, к которым прибегает сейчас Орбан, связаны с внутриполитическими играми в Европейском союзе.

Конечно, многие решения, принимаемые Венгрией, играют Путину на руку. Но они вовсе не означают, что Виктор Орбан и впрямь является таким уж большим другом Путина. На самом деле Орбан все время старается что-то выторговать для Венгрии в Европейском союзе, но это часто действительно выглядит так, как будто он прямо-таки является путинским агентом.

- В Польшу на этой неделе прибыла первая партия реактивных систем залпового огня HIMARS, которые власти страны планируют разместить у российской границы. Восточный фланг НАТО получает HIMARS, Россия получает только дроны из Ирана и мало что способна производить сама. Можно ли сказать, что после окончания войны о каком-то паритете военного потенциала России и европейских стран НАТО говорить уже будет невозможно, что Россия будет выглядеть намного слабее западного блока?

- Да, так и произойдет. Я думаю, что через два-три года самая сильная армия в Европе будет как раз у Польши. Эстония, Латвия, Литва очень сильно дружат с Польшей, так что для нас, для стран Балтии, такое развитие ситуации является очень позитивным. И да, европейские страны НАТО после завершения этой войны будут вооружены гораздо лучше, чем раньше. Из истории мы знаем, что именно так надо реагировать на такие войны, именно такие нужно делать выводы, так что западные страны, конечно, будут вооружаться.

Смотрите в записи полную версию беседы!

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