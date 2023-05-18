В студии Postimees Мадис Микко: будет ли создана «коалиция истребителей» в поддержку Украины?

- Киев хочет получить от союзников до пятидесяти истребителей F-16, о чем советник министра обороны Украины Юрий Сак сказал изданию Politico. По его словам, президент Владимир Зеленский хочет, чтобы вопрос боевых самолетов был главным на повестке дня саммита G7 в Хиросиме и на саммите НАТО в Литве в июле. Оправдаются ли эти ожидания Владимира Зеленского?

- «Укроборонпром» и Rheinmetall подписали 17 мая соглашение о стратегическом партнерстве и создании совместного предприятия в Украине, которое займется ремонтом танков Leopard, а в перспективе - и их производством. Украинский концерн сообщает, что начало работы предприятия запланировано на середину июля. Насколько поможет Украине открытие такого предприятия, можно ли сказать, что когда гараж для ремонта танков будет находиться даже не в Польше, а прямо в Украине, наступательный потенциал Украины сильно повысится?

- Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что в ночь на 18 мая была совершена серия беспрецедентных по своей мощи, интенсивности и разнообразию воздушных атак на Киев. Атаки, в частности, велись из стратегических бомбардировщиков в районе Каспия крылатыми ракетами типа Х-101/555. Все враждебные цели в воздушном пространстве Киева были обнаружены и уничтожены. ПВО Украины работают все лучше и лучше, вреда этими атаками причиняется все меньше и меньше, но Россия от них не отказывается. Почему? Потому что на фронте не удается достичь никакого продвижения?