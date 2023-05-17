Латыши и литовцы пресытились топонимом, связанным с военным преступником. Это означает, что Калининград летит на свалку истории. Добро пожаловать, Караляучюс (лит.) и Караляучи (лат.)!
МНЕНИЕ ⟩ До свидания, Калининград! Willkommen zurück, Königsberg!* Топоним, связанный с военным преступником, надоел
Начали это в прошлом году чехи. Правда, не напрямую по вопросу смены названия, но они публично задирали нашего восточного соседа, утверждая, что Калининградская область на самом деле должна быть присоединена к Чехии. Прежде чем стать Калининградом, это место носило немецкое название Кенигсберг, которое было посвящено Отакару II, королю Богемии, который содействовал там Тевтонскому ордену: королевская гора. И поэтому «новый регион» должен носить название Краловец, а не это, русское. Кремль был, мягко говоря, рассержен.
Welcome to the official profile of Královec 🇨🇿. After a successful referendum, 97.9% of Kaliningrad residents decided to merge with the Czech Republic and rename Kaliningrad to Královec.— Královec 🇨🇿 (@KralovecCzechia) October 4, 2022
Прошло некоторое время, но теперь поляки взялись за смену названия. «Мы не хотим русификации Польши, и поэтому решили изменить название Калининграда и Калининградской области на наш родной язык. Эти имена навязаны нам и являются искусственными, они не имеют отношения к нашей истории», – сказал министр Вальдемар Г. Буда.
3 факта
В 1255 году на поселении, ранее принадлежавшем пруссам, были возведены крепостные стены Тевтонского ордена. Название поселения было Твангсте, что значит «дубрава».
До времени правления царя Петра I для Кенигсберга в основном использовалось в России название Королевец.
Район, ранее входивший в состав Восточной Пруссии, был передан Советскому Союзу после Второй мировой войны, а город Кенигсберг был назван в 1946 году в честь председателя Президиума Верховного Совета Советского Союза Михаила Калинина.
Одно без другого не может
Калининград теперь будет носить название, которое использовалось во всех бумагах и учреждениях уже в 15-м и 16-м веках, когда регион принадлежал Королевству Польскому. Барабанная дробь: Крулевец.
Буда добавил, что поляки испытывают неприятное чувство, когда крупный город недалеко от их границы носит имя товарища Михаила Калинина, который был, среди прочего, военным преступником, потому что он был ответственен за решение убить около 25 000 польских офицеров в Катыни в 1940 г.
Если полякам что-то подобное удалось, литовцы, конечно, не смогли оставаться зрителями. Несколько дней назад члены Сейма Литвы Вилюс Семешка и Пауле Кузьмицкене обратились в Государственную комиссию по литовскому языку с просьбой прекратить использование названия Калининградская область и город Калининград и заменить его названием Караляучюс.
«Нам пора отказаться от советского наследия и не загрязнять наш государственный язык инородными телами. Мы солидарны с нашим соседом Польшей и призываем не использовать навязанные нам искусственные названия в литовском языке», – сказал Семешка.
Имя Караляучюс используется в литовской литературе Малой и Великой Литвы с 16 века.
Следуя принципу домино, этот вопрос подняла и Латвия. Тамошний Центр государственного языка, который управляет официальным использованием языка, объявил позавчера, что рекомендует использовать традиционное балтийское название Караляучи или происходящую из немецкого форму Кёнигсберга вместо Калининграда в латышском языке.
И теперь как бы очередь Эстонии.
Дело не только в языке
Пеэтер Пялль, главный специалист по упорядочиванию языка Института эстонского языка, сказал, что у нас в случае необходимости комиссия по языку Общества родного языка дает рекомендации относительно иностранных имен. «Но это именно рекомендации, а не предписания», – добавил он.
Однако член комиссии Рийгикогу по иностранным делам Ээрик-Нийлес Кроссь (Партия реформ) заявил, что вопрос уже в принципе. «Конечно, можно возразить, что называть Кёнигсберг Калининград по-эстонски или наоборот – вопрос чисто лингвистический, и ответ должен исходить из устоявшейся практики, исторической традиции и практичности. Однако достаточно прочитать о реакции Кремля на решение Польши отныне снова называть Калининград Крулевцем на польском языке, чтобы увидеть остро политическое измерение таких вопросов», – сказал Кроссь.
Однако достаточно прочитать о реакции Кремля на решение Польши отныне снова называть Калининград Крулевецем на польском языке, чтобы увидеть остро политическое измерение таких вопросов.
Ээрик-Нийлес Кроссь, член Рийгикогу(Партия реформ)
По его словам, Россия веками использовала политику названий как элемент империалистической захватнической политики и утверждения сфер влияния. «Во времена Советского Союза советизация исторических названий также использовалась как идеологический, антирелигиозный инструмент разрушения русской идентичности не только против покоренных народов, но и против самих русских», – пояснил Кроссь. Таким образом, Калининград как название содержит в себе обе политики.
С учетом этого измерения на взгляд члена Рийгикогу называть исторический Калининград по-эстонски снова по-старому – это, конечно, акт, противостоящий такому топонимическому империализму.
Идея не чужда и самим горожанам
Еще в 2002 году газета The Baltic Times, работающая в Риге, писала, что Кремль обеспокоен требованием ряда калининградцев вернуть городу название Кенигсберг.
«Мы живем в Европе, и если мы хотим, чтобы в европейском культурном пространстве к нам относились как к равным, то мы должны вернуть нашему городу историческое название», – заявил в то время председатель Балтийской республиканской партии Сергей Пасько, которые поддержал это начинание.
Издание отмечает, что идея имеет небольшую поддержку. Да и вообще мало кто готов отказаться от советского наследия города. Довольно многие говорили, что немецкоязычное наследие города было искоренено в советское время.
Но какого названия мы должны тогда ожидать? Кунингамяэ? «Калининград не имеет исторического эквивалента на эстонском языке, до того, как городу было дано нынешнее название, использовалось немецкое название Кенигсберг. Нет причин переводить его, так же как мы оставляем название без изменений для большинства других имен», – сказал Пялль, который также является членом языковой комиссии вышеупомянутого общества.
Лексикограф и младший научный сотрудник института Фред Пусс отметил, что название Кенигсберг уже может использоваться вместо Калининград вне официального контекста. «Для соседних с Эстонией областей в эстонском языке есть топонимы , которые являются переводами или как-то по другому не совпадают с топонимами на родном языке, например Пихква (Псков по-русски) и Вынну (Цесис по-латышски) . Однако, как правило, эти области не простираются так далеко, как до Калининграда, для топонимов меньшего размера, чем страны. Однако в некоторых случаях топоним на иностранном языке нам лучше известен, например, Освенцим в Польше нам лучше известен как Аушвиц», – пояснил он.
«Возобновление использования этого старого названия кажется мне полностью оправданным. Между прочим, топоним Восточная Пруссия (Ida-Preisimaa) еще более эстонский и исторически укорененный, что и следует использовать для так называемой Калининградской области, – сослался Кроссь на старый Eesti Postimees – уже во времена Иоганна Вольдемара Яннсена, этого использовалась эта своя и хорошая форма названия.