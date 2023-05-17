Начали это в прошлом году чехи. Правда, не напрямую по вопросу смены названия, но они публично задирали нашего восточного соседа, утверждая, что Калининградская область на самом деле должна быть присоединена к Чехии. Прежде чем стать Калининградом, это место носило немецкое название Кенигсберг, которое было посвящено Отакару II, королю Богемии, который содействовал там Тевтонскому ордену: королевская гора. И поэтому «новый регион» должен носить название Краловец, а не это, русское. Кремль был, мягко говоря, рассержен.

Прошло некоторое время, но теперь поляки взялись за смену названия. «Мы не хотим русификации Польши, и поэтому решили изменить название Калининграда и Калининградской области на наш родной язык. Эти имена навязаны нам и являются искусственными, они не имеют отношения к нашей истории», – сказал министр Вальдемар Г. Буда.

3 факта

В 1255 году на поселении, ранее принадлежавшем пруссам, были возведены крепостные стены Тевтонского ордена. Название поселения было Твангсте, что значит «дубрава».

До времени правления царя Петра I для Кенигсберга в основном использовалось в России название Королевец.

Район, ранее входивший в состав Восточной Пруссии, был передан Советскому Союзу после Второй мировой войны, а город Кенигсберг был назван в 1946 году в честь председателя Президиума Верховного Совета Советского Союза Михаила Калинина.