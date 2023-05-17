Кая Каллас отказалась извиняться за сравнение оппозиции с Путиным и Гитлером

По словам Каллас, коалиция готова сесть и обсудить содержание законопроектов, но в том случае, если оппозиция представит свои предложения по изменениям. «Да, у вас есть право проводить обструкцию для законопроектов, но сейчас вы на самом деле требуете прав, которых у оппозиции никогда не было. Вы берете всю работу Рийгикогу в заложники, заявляете, что правительство не может подавать законопроекты, что с ними нельзя работать», - сказала Каллас.

По ее словам, оппозиция требует, чтобы коалиция, подавая законопроекты, ориентировалась на то, с чем согласна оппозиция. «У оппозиции никогда не было подобного права», - сказала Каллас и пояснила, что именно поэтому сравнила действия оппозиции с тактикой переговоров, которой придерживается путинская Россия.