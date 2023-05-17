Махровое хулиганство в известном клубе: Таллинн посетит удивительный гость

Ливер/Тихонов - один из основателей и ведущих голосов группы НОМ (Неформальное Объединение Молодежи), которая появилась более тридцати лет назад. Это многогранное и непредскзуемое творческое объединение, своего рода фабрика искусства - команда хулиганов и провокаторов, легко переходящих с одного выразительного языка на другой. Журналисты называют НОМ «инфернальными клоунами», «интеллектуальными затейниками», то и дело прикрепляя ярлыки типа «русский Laibach» или «Русский Монти Пайтон». Верно и то, и другое, и много чего еще. При этом НОМ всегда шире, глубже, ярче любого определения.

Концерты НОМ - это яркие представления, где к авангардному звучанию неизменно прибавляются гротеск, ирония. Самобытный стиль группы невозможно повторить, хотя в музыкальном отношении ее нередко сравнивают с такими мастерами эпатажа, как The Residents и The Tiger Lillies. А упомянутый Laibach не может не вспомниться в связи со сценической концепцией, манерой поведения и звучанием вокальных партий. Сам Дмитрий Тихонов долгое время сотрудничает с Женевской оперой, будучт облададетелем уникального голоса - баса-профундо. Ряд его сольных номеров построен на столкновении этого потрясающего инструмента с предельно ироничным содержанием.

В 2022 году НОМ должны были выступать в Эстонии, но концерты были отменены из-за проблем с визами у некоторых музыкантов коллектива.

Концерт Александра Ливера состоится в баре Põhja Öökull по адресу Rüütli 28/30. В программе прозвучат хорошо известные песни группы и авторские композиции. Как обычно, предполагается живое общение со зрителями.