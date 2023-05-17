В Таллинне появилась первая в Балтии приватная сеть 5G

Приватная сеть 5G – это сеть передачи данных со значительно более безопасным и равномерным покрытием, чем обычная сеть Wi-Fi. Она позволяет подключать большее количество устройств и роботов, а также обеспечивает более высокую надежность и более широкий диапазон передвижений для автоматизированных устройств, включая беспилотные транспортные средства.

«Если до сих пор новые возможности 5G были теоретическими, то теперь на заводе Ericsson можно своими глазами увидеть, какие преимущества и возможности сегодняшние технологии могут предложить предприятиям для более умной, эффективной и безопасной дигитализации бизнес-процессов, - рассказал руководителя по технологиям Telia Eesti Андре Виссе. - Использование новых технологий мобильной связи прокладывает путь к следующей промышленной революции и внедрению так называемых решений Индустрии 4.0, а также создает предпосылки для создания более экологичного и устойчивого будущего».

Исполнительный директор Ericsson Eesti Сирли Мянниксаар пояснила, что частная сеть 5G позволит инновационному центру компании в Таллинне внедрять видеоаналитику в реальном времени, иммерсивные технологии, цифровых двойников, коллаборативных роботов и т.д.

В компании отметили, что уже видят изменения в качестве контроле и управления устройствами, используемыми в производстве. В частности, новая сеть предлагает лучшее покрытие за счет более эффективной инфраструктурной схемы и обеспечивает бесперебойную связь благодаря увеличению количества беспроводных датчиков на территории завода.