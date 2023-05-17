Две жительницы Эстонии стали жертвами мошенников: ущерб превысил 100 000 евро

По просьбе мошенников женщина создала счет на сайте фирмы и перевела на него 100 евро платы за создание счета. Затем, чтобы внушить ей доверие, ей вернули 25 евро.

Всего женщина совершила через этот сайт денежных переводов на сумму 85 000 евро.

В полицию также обратилась живущая в Нарве 56-летняя женщина, которой позвонили сотрудники якобы Google, а затем Swedbank. Представившийся сотрудником Google мошенник утверждал, что ее учетная запись в Google взломана, а личные данные украдены.

Мошенник попросил ее скачать программу RusDesk, что она и сделала. Мошенник заявил, что на имя женщины попытаются взять кредиты, а затем ей позвонили якобы из Swedbank и заявили, что на ее имя взяты кредиты.