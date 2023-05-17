Три эстонских пловца выполнили нормативы для парижской Паралимпиады. Имеется и личный рекорд

На этапе Кубка мира, который прошел на минувших выходных в Берлине, Робин Ликсор установил личный рекорд на дистанции 100 м брассом. Тем самым он выполнил норматив для участия в Паралимпиале 2024. Нормативом для категории А было время 1.14,84, Ликсор проплыл дистанцию за 1.14,14.

Ранее в Шеффилде прошел также этап Кубка мира, на котором Матц Топкин выполнил норматив для категории А на дистанции 50 м на спине, а Сузанна Кауль выполнила норматив для категории В на дистанции 100 м на спине и 50 м вольным стилем.