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Три эстонских пловца выполнили нормативы для парижской Паралимпиады. Имеется и личный рекорд

rus.postimees.ee
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Робин Ликсор на этапе Кубка мира в Берлине.
Робин Ликсор на этапе Кубка мира в Берлине. Фото: paralympic.ee

Нормативы для Паралимпиады в Париже, которая пройдет в 2024 году, выполнили трое наших пловцов: Робин Ликсор, Матц Топкин и Сузанна Кауль.

На этапе Кубка мира, который прошел на минувших выходных в Берлине, Робин Ликсор установил личный рекорд на дистанции 100 м брассом. Тем самым он выполнил норматив для участия в Паралимпиале 2024. Нормативом для категории А было время 1.14,84, Ликсор проплыл дистанцию за 1.14,14.

Ранее в Шеффилде прошел также этап Кубка мира, на котором Матц Топкин выполнил норматив для категории А на дистанции 50 м на спине, а Сузанна Кауль выполнила норматив для категории В на дистанции 100 м на спине и 50 м вольным стилем.

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