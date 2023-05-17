Видео ⟩ «Поездка на такси обойдется дешевле лечения зубов»: полиция обратилась к электросамокатчикам

Согласно статистике за 2022 год, в Харьюмаа было зарегистрировано 255 ДТП, в которых пострадали люди. Одним из участников инцидента был водитель легкого персонального средства передвижения. «Это только верхушка айсберга, потому что количество водителей электросамокатов, которым была оказана медицинская помощь, было значительно выше», – сообщили полицейские.

Около 80% всех аварий – ДТП с участием одного транспортного средства, когда водитель не справился с управлением и упал.

Примерно в 30% случаев управлявший электросамокатом употреблял алкоголь перед тем, как попасть в аварию. Для сравнения, соответствующий процент в ДТП с участием пострадавших на автотранспортных средствах равен четырем.

Больше всего аварий с легкими персональными транспортными средствами произошло около полуночи. Наибольшая вероятность попасть в аварию была рано утром в воскресенье в три часа…

В авариях с участием электросамоката и легкового автомобиля вина разделилась примерно поровну. Водители электросамокатов на большой скорости выезжали на пешеходный переход или перекресток. Водители допускали ошибки при маневрировании или обгоняли уже остановившееся перед переходом транспортное средство.

Стражи правопорядка решили напомнить некоторые пункты Закона о дорожном движении, которые должны помочь пользователям электросамокатов не попадать в опасные ситуации:

«Электросамокат предназначен для ОДНОГО человека. При вождении в одиночку и одновременном выгуле двух других собак вероятность попасть в аварию значительно выше. Будьте особенно внимательны вблизи пешеходов и снижайте скорость. На нерегулируемом пешеходном переходе водитель не обязан уступать вам дорогу (кроме ситуации, когда он совершает поворот). Водитель имеет преимущественное право проезда перекрестка, если обязанность уступить дорогу не установлена ​​иным образом средствами организации дорожного движения, или если водитель легкого персонального транспортного средства пересекает проезжую часть по пешеходному переходу или в месте перехода, на которую поворачивает автомобиль», – напомнили в полиции, а также добавили, что водитель электросамоката, приближающийся к перекрестку с проезжей частью по пешеходной, тротуарной, велосипедно-пешеходной или велосипедной дорожке, должен снизить скорость и пересечь проезжую часть с скоростью пешехода.

При подъезде к пересечению дорог с ограниченной видимостью водитель легкого персонального транспортного средства должен снизить скорость, чтобы он мог вовремя остановиться перед возможным препятствием.