Ученые сделали первый полноразмерный скан «Титаника». Получилось захватывающе

Из получившихся 70 тысяч снимков со всех сторон ученые создали точную трехмерную реконструкцию.

Герхард Зайфферт из компании Magellan, руководивший планированием экспедиции, сказал, что это самый крупный проект подводного сканирования, в котором ему доводилось принимать участие.

«Глубина почти 4000 метров - это уже вызов, к тому же в этом месте есть течения, и нам не разрешалось ничего трогать, чтобы не повредить затонувшее судно, - объяснил он. - Другая сложность заключается в том, что нужно нанести на карту каждый квадратный сантиметр - даже неинтересные части, например, на поле обломков нужно нанести грязь, но она нужна, чтобы заполнить промежутки между всеми этими интересными объектами».

На скане можно рассмотреть отдельные мельчайшие детали, например, серийный номер на одном из гребных винтов.

Носовая часть, покрытая сталактитами ржавчины, все еще легко узнаваема даже спустя 110 лет после гибели судна. Наверху находится шлюпочная палуба, где на месте, где когда-то была парадная лестница, зияет огромная дыра.

Корма же представляет собой хаотичное месиво из металла. Эта часть корабля разрушилась при столкновении с океанским дном.

Вокруг остова «Титаника» разбросаны многочисленные предметы, в том числе богато украшенные металлические изделия с корабля, статуи и даже неоткрытые бутылки шампанского. Есть и личные вещи, в том числе десятки туфель.