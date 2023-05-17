Эстония опустилась на седьмое место в Европе по уровню инфляции

Годовая инфляция в Эстонии снизилась с 15,6 процента до 13,2 процента, что поставило ее на седьмое место среди государств-членов. Годом ранее уровень инфляции в Эстонии составлял 19,1 процента, в то время как в ЕС он составлял 8,1 процента, а в еврозоне - 7,4 процента, сообщил Eurostat.

Из государств-членов еврозоны, по которым у Eurostat есть данные, в апреле инфляция была самой низкой в Люксембурге - 2,7 процента, за ней следуют Бельгия - 3,3 процента и Испания - 3,8 процента. По сравнению с мартом годовая инфляция замедлилась в 22 государствах-членах и ускорилась в пяти.