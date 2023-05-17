ООН: следующие пять лет будут самыми жаркими за всю историю наблюдений

Температура Земли скоро превысит более амбициозную цель, установленную в Парижском климатическом соглашении 2015 года, и вполне вероятно, что это произойдет в один из следующих пяти лет, заявила Всемирная метеорологическая организация (ВМО).

На данный момент восемь самых жарких лет из всех зарегистрированных приходятся на период с 2015 по 2022 год, но по мере ускорения изменения климата будет становиться еще жарче.

«Существует 98% вероятность того, что по крайней мере один из следующих пяти лет и пятилетний период в целом будут самыми жаркими за всю историю наблюдений», - заявили в ВМО.

Парижское соглашение провозгласило целью не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия от доиндустриального уровня и предпринять меры для удержания потепления в пределах 1,5 градуса (в настоящее время средняя температура на 0,75 градусов выше, чем среднегодовые показатели в 1850-1900 гг.).

По данным ВМО, существует 66-процентная вероятность того, что температура Земли повысится более чем на 1,5 градуса выше доиндустриального среднего значения по крайней мере в один год в период 2023-27 годов.