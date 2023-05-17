В среду оппозиция не проводила в Рийгикогу обструкцию

Если ранее оппозиция пользовалась правом подавать до начала заседания сотни запросов и законопроектов, то в среду только принадлежащий к коалиции Марко Михкельсон передал один законопроект.

Таким образом, в среду Рийгикогу продолжил работу над заявлением на тему Украины. Цель поданного 95 депутатами проекта заявления «В поддержку членства Украины в НАТО» - выразить поддержку желанию Украины вступить в НАТО, что является единственным способом гарантировать основанный на правилах миропорядок, стабильный мир и безопасность демократических стран Европы.