Водитель BMW своеобразно оправдал превышение скорости

Недавно пойманный в Вырумаа водитель, превысивший скорость, оправдал свои действия тем, что решил просушить автомобиль. Однако суд это не убедило.
Полицейские слышали всевозможные отговорки и оправдания бездумного превышения скорости. Однако на этот раз объяснение одного из водителей удивило даже опытных полицейских.
В начале мая на шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в Вырумаа полиция поймала 33-летнего мужчину за рулем BMW, который ехал со скоростью 171 км/ч вместо разрешенной 90 км/ч. Он был отстранен от управления автомобилем и доставлен в арестный дом. Далее из тюремной камеры его доставили в суд, где назначили наказание в виде ареста на семь суток.
Оправдывая свои действия перед полицейскими, водитель всерьез заявил, что поехал мыть автомобиль и решил просушить ее по дороге из поселка. Позже он пожалел о своих действиях и, по его словам, осознал, что такое поведение было безрассудным и опасным, сообщила Лыунаская префектура.
Печальный факт, однако, заключается в том, что «просушка» автомобиля - не первый подобный случай у любителя быстрой езды - он известен полиции по аналогичным нарушениям правил дорожного движения и в прошлом был наказан за превышение скорости.