Водитель BMW своеобразно оправдал превышение скорости

Полицейские слышали всевозможные отговорки и оправдания бездумного превышения скорости. Однако на этот раз объяснение одного из водителей удивило даже опытных полицейских.

В начале мая на шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в Вырумаа полиция поймала 33-летнего мужчину за рулем BMW, который ехал со скоростью 171 км/ч вместо разрешенной 90 км/ч. Он был отстранен от управления автомобилем и доставлен в арестный дом. Далее из тюремной камеры его доставили в суд, где назначили наказание в виде ареста на семь суток.

Оправдывая свои действия перед полицейскими, водитель всерьез заявил, что поехал мыть автомобиль и решил просушить ее по дороге из поселка. Позже он пожалел о своих действиях и, по его словам, осознал, что такое поведение было безрассудным и опасным, сообщила Лыунаская префектура.