В ночь на пятницу в Таллинне стартует пилотный проект ночных автобусов

«Ночные автобусы будут отправляться с Балтийского вокзала. Они будут проходить через большинство важных узлов, доставляя людей в Мустамяэ, Ыйсмяэ, Ласнамяэ, Пыхья-Таллинн и обратно в центр города. Если пилотный проект окажется успешным и город решит его продолжить, то в будущем не исключено появление новых маршрутов», – пояснил вице-мэр Владимир Свет.

Ночные автобусы будут отправляться с остановки уездных линий Балтийского вокзала. Они будут курсировать с пятницы по воскресенье с интервалом в 30 минут в промежутке с 00.30 до 05.00. Автобус № 91 будет ходить в направлении Мустамяэ, № 92 – в Вяйке-Ыйсмяэ, № 93 – в Пельгуранна и № 94 – в направлении Прийсле. Ночные автобусы будут курсировать в обоих направлениях.

После объезда Старого города автобус № 91 будет следовать аналогично троллейбусу № 3, автобус № 92 – как автобус № 42, автобус № 93 – как автобус № 40, а автобус № 94 – по аналогии с маршрутом автобуса № 68. Для жителей Таллинна проезд бесплатный, для остальных пассажиров будет действовать обычная стоимость проезда.

В автобусах не допускается поведение, которое нарушает комфорт других пассажиров. Для обеспечения безопасности предприятие Tallinna Linnatransport заключило договор с охранной фирмой, с которой водители смогут связываться по радиосвязи. При возникновении проблем, требующих вмешательства сотрудников охраны, водители смогут связаться с патрулем, который отреагирует на ситуацию в случае необходимости.