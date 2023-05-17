Марика Приске: вчерашние новости о Slava Ukraini было больно читать

Марика Приске, назначенная членом правления некоммерческой организации Slava Ukraini, подтвердила Vikerraadio, что планирует покинуть НКО через месяц. По ее мнению, бывшая руководительница Йоханна-Мария Летме действовала лишь из искреннего желания помочь украинцам.
Приске сообщила, что планирует покинуть НКО через месяц. «Меня позвали на помощь, я предполагала, что там есть команда, которую я смогу поддержать и проконсультировать. Я не думала, что в какой-то момент окажусь по сути одна в Slava Ukraini», - рассказала Приске.
По ее словам, этот процесс был достаточно сложным. «Я выявила одного сотрудника с трудовым договором, который на первой же встрече заявил о своем желании уйти, я попросила его остаться на некоторое время», - сказала Приске Vikerraadio. Она надеется, что в следующем месяце будет больше ясности в отношении будущего НКО Slava Ukraini.
«От имени Slava Ukraini мы пообещали, что когда будет проведена проверка, мы сможем все опубликовать, но я не знаю, какое у полиции видение на этот счет», - сказала Приске.
В радиопередаче Приске призналась, что не общалась с бывшими партнерами НКО: «Я знаю, что Йоханна обратилась к ним за разъяснениями, насколько мне известно, прямого ответа мы не получили. Не исключаю, что продолжу с ними каким-то образом общаться, как и по поводу сделанных ими заявлений в СМИ».
«Я достаточно много общалась с Йоханной и считаю, что мотивацией к деятельности Йоханны было искреннее желание помочь Украине. Больно было читать вчерашние новости. Мне жалко Slava Ukraini, жалко Йоханну, жалко и тех людей, которые добросовестно жертвовали. Это был такой красивый проект - он в любом случае получил успех, какая бы правда не всплыла после расследований», - сказала Приске.