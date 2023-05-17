Марика Приске: вчерашние новости о Slava Ukraini было больно читать

Приске сообщила, что планирует покинуть НКО через месяц. «Меня позвали на помощь, я предполагала, что там есть команда, которую я смогу поддержать и проконсультировать. Я не думала, что в какой-то момент окажусь по сути одна в Slava Ukraini», - рассказала Приске.

По ее словам, этот процесс был достаточно сложным. «Я выявила одного сотрудника с трудовым договором, который на первой же встрече заявил о своем желании уйти, я попросила его остаться на некоторое время», - сказала Приске Vikerraadio. Она надеется, что в следующем месяце будет больше ясности в отношении будущего НКО Slava Ukraini.

«От имени Slava Ukraini мы пообещали, что когда будет проведена проверка, мы сможем все опубликовать, но я не знаю, какое у полиции видение на этот счет», - сказала Приске.

В радиопередаче Приске призналась, что не общалась с бывшими партнерами НКО: «Я знаю, что Йоханна обратилась к ним за разъяснениями, насколько мне известно, прямого ответа мы не получили. Не исключаю, что продолжу с ними каким-то образом общаться, как и по поводу сделанных ими заявлений в СМИ».