Исчезающая красота ⟩ Отец семейства делает на пляжах Таллинна потрясающие скульптуры из песка

Он появился там не случайно, вот уже несколько лет в честь Дня матери Эдуард делает на пляже красивые скульптуры. Это третий год, когда во второе воскресенье мая можно наслаждаться его работой.

Эдуард окончил художественную школу и учился на отделении скульптуры в Тартуской высшей художественной школе. В Таллинне он обучался также дизайну, но в итоге искусство стало для него не работой, а хобби и приятным развлечением.

Первую скульптуру из песка он построил на пляже Пирита в 2020 году, когда во время прогулки с детьми возникла идея соорудить что-то побольше. Создание красивых песочных фигур стало для него увлекательным времяпрепровождением, теперь Эдуард иногда просто так ходит на пляж, чтобы повозиться с песком.