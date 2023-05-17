Отставка Хелира-Вальдора Сеэдера с поста председателя «Отечества» стала неожиданностью для его коллег по партии

Решение Хелира-Вальдора Сеэдера отказаться от нового выдвижения своей кандидатуры на пост председателя «Отечества» стало большой неожиданностью для его ближайших коллег по партии в его родном городе, которые еще во вторник рассчитывали, что на предстоящем в июне съезде они будут голосовать за действующего лидера. Сеэдер признался, что перед принятием этого решения он посоветовался с самим собой и принял решение лишь несколько дней назад.