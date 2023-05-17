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Отставка Хелира-Вальдора Сеэдера с поста председателя «Отечества» стала неожиданностью для его коллег по партии

Марко Суурмяги
, заместитель главного редактора Sakala
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Хотя Хелир-Вальдор Сеэдер уходит с поста председателя партии, он продолжит заниматься политикой.
Хотя Хелир-Вальдор Сеэдер уходит с поста председателя партии, он продолжит заниматься политикой. Фото: Mihkel Maripuu

Решение Хелира-Вальдора Сеэдера отказаться от нового выдвижения своей кандидатуры на пост председателя «Отечества» стало большой неожиданностью для его ближайших коллег по партии в его родном городе, которые еще во вторник рассчитывали, что на предстоящем в июне съезде они будут голосовать за действующего лидера. Сеэдер признался, что перед принятием этого решения он посоветовался с самим собой и принял решение лишь несколько дней назад.

Сеэдер был председателем «Отечества» в течение шести лет. Однако он сказал, что уход с поста не означает уход из политики. Он подтвердил, что останется в Рийгикогу, а также, что намерен оставаться активным членом партии, чтобы помогать проводить ее политику.

«Шесть лет - это достаточно долгий срок, - сказал он, комментируя свое решение Sakala. - В него уместилось много работы, успехов, напряженности как внутри, так и вне партии».

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