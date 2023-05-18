Реальная история ⟩ «Вирус живет во мне, а я с ним»: мужчина, живущий с ВИЧ-инфекцией, 25 лет игнорирует терапию

– На момент выявления ВИЧ-статуса, что вы знали об этом заболевании?

– Е.: Тогда все знали, что, если ты заразился, то через месяц умрешь. Конечно, было страшно. Нечто похожее, когда все два года назад боялись заразиться коронавирусом, так и ВИЧ тогда все боялись заболеть. Конечно, спустя какое-то время я стал интересоваться, что это за заболевание, как оно протекает. Но потом понял, что лучше о ВИЧ не думать. Здоровье меня никогда не подводило, все было отлично. Я жил по принципу – вирус живет во мне, а я с ним. Самое главное – не навредить обществу. В молодости я, конечно, об этом еще не думал.

– Со своими сексуальными партнерами вы когда-нибудь обсуждали свой ВИЧ-статус?

– Е.: Когда я был молодым, нет. Но я завел семью, жена была ВИЧ-позитивной и ее здоровье было слабее, поэтому со временем она перешла на терапию. Я считаю, что, если здоровье хорошее, никакие таблетки не нужны, а, если к тебе цепляются разные болезни, то, конечно, нужно пить таблетки.

– Как вы сейчас защищаетесь со своими сексуальными партнерами?

– Е.: При половом контакте я теперь пользуюсь презервативами. Без них мне уже нельзя. Любой человек должен к этому вопросу подходить ответственно.

– Лачин, как вы можете прокомментировать этот случай?