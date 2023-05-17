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Карилайд – ​​Каллас: Стальнухин после подобного сравнения с нацистами потерял работу

Лоора-Элизабет Ломп
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Янус Карилайд.
Янус Карилайд. Фото: Eero Vabamägi

На сегодняшнем информационном заседании Рийгикогу оппозиция потребовала от премьер-министра Кая Каллас (Партия реформ) извиниться за то, что она сказала вчера по радио, когда сравнила действия оппозиции с действиями Путина и Гитлера. Но премьер-министр этого не сделала.

«Опытный политик со стажем Михаил Стальнухин потерял свое место в Центристской партии, во фракции Центристской партии в Рийгикогу, а потом и в самом Рийгикогу из-за сравнения правительства Партии реформ с нацистами времен Второй мировой войны. Сегодняшнюю оппозицию в Рийгикогу Кая Каллас сравнила на Vikerradio с партией Гитлера в тогдашнем немецком Рейхстаге, а потом еще и гордилась своим сравнением днем ​​позже на брифинге Рийгикогу», – написал член парламента от Центристской партии Яанус Карилайд в социальной сети.

Председатель фракции Центристской партии Танель Кийк заявил, что вчера с большим удивлением слушал выступление Каллас, что стремление оппозиции не допустить сокращения семейных пособий и найти политический компромисс можно сравнивать с происходящим в путинской России, и что происходящее в парламенте сравнимо с Германией Адольфа Гитлера.

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