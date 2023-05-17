Карилайд – ​​Каллас: Стальнухин после подобного сравнения с нацистами потерял работу

«Опытный политик со стажем Михаил Стальнухин потерял свое место в Центристской партии, во фракции Центристской партии в Рийгикогу, а потом и в самом Рийгикогу из-за сравнения правительства Партии реформ с нацистами времен Второй мировой войны. Сегодняшнюю оппозицию в Рийгикогу Кая Каллас сравнила на Vikerradio с партией Гитлера в тогдашнем немецком Рейхстаге, а потом еще и гордилась своим сравнением днем ​​позже на брифинге Рийгикогу», – написал член парламента от Центристской партии Яанус Карилайд в социальной сети.