Карилайд – ​​Каллас: Стальнухин после подобного сравнения с нацистами потерял работу

На сегодняшнем информационном заседании Рийгикогу оппозиция потребовала от премьер-министра Кая Каллас (Партия реформ) извиниться за то, что она сказала вчера по радио, когда сравнила действия оппозиции с действиями Путина и Гитлера. Но премьер-министр этого не сделала.
«Опытный политик со стажем Михаил Стальнухин потерял свое место в Центристской партии, во фракции Центристской партии в Рийгикогу, а потом и в самом Рийгикогу из-за сравнения правительства Партии реформ с нацистами времен Второй мировой войны. Сегодняшнюю оппозицию в Рийгикогу Кая Каллас сравнила на Vikerradio с партией Гитлера в тогдашнем немецком Рейхстаге, а потом еще и гордилась своим сравнением днем позже на брифинге Рийгикогу», – написал член парламента от Центристской партии Яанус Карилайд в социальной сети.
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