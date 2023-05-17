Исследование: жители Эстонии ищут более дешевую замену привычным товарам

«Инфляция, война, пандемии - все это влияет на лояльность клиентов. Последнее проведенное нами исследование показало, что 50 процентов потребителей ищут товары по акции и лучшие способы сэкономить деньги. Когда мы проводили такое же исследование год назад, этот показатель составлял 30 процентов. Так что мы видим, что все эти кризисы влияют на поведение потребителей», - сказал Виллемс на торговой конференции Baltic Retail Forum 2023.

По словам Виллемса, изменения на рынке заметили и руководители предприятий, среди которых Nielsen IQ также провела исследование. Руководители видят главную угрозу в снижении потребления людей и выходе на рынок недорогих брендов, таких как Lidl.

Рассматривая потребление людей в более широком смысле, Виллемс отметил, что в отношении продуктов питания потребители продолжают обращать внимание на полезность продуктов, и это становится все более важным при выборе продуктов. В целом, потребители готовы сократить расходы на предметы роскоши. Это означает, что высокий рост цен побудил людей экономить на вещах, которые не являются необходимыми для их повседневной жизни.

Исследование также показало, что люди откладывают крупные покупки и следят за своими расходами. И снова основными факторами являются растущие цены и неопределенная экономическая ситуация, когда люди не хотят тратить больше сейчас, потому что не уверены, как именно может измениться их экономическое положение в ближайшем будущем.