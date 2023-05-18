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Писательница Имби Паю: «До 1953 года книги на эстонском были стройматериалом для ремонта дорог и лагерных бараков»

Эксклюзив Rus.Postimees
Денис Антонов
, корреспондент-редактор
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Имби Паю считает, что литературное слово может быть лекарством даже для военных ран.
Имби Паю считает, что литературное слово может быть лекарством даже для военных ран. Фото: Личный архив Имби Паю

На странницах новой книги «Литературная клиника» писательница, журналист и режиссёр Имби Паю рассказывает, что писательство сравнимо с психотерапией, а чтение литературы и общение с ее помощью могут предотвратить не только личные трагедии, но и останавливать войны.

В эксклюзивном интервью Rus.Postimees Имби Паю о том, как слово может служить тоталитаризму, о репрессированной культуре и тех, кто превращает литературу в лекарство или яд.

- Вы считаете, что человек может использовать литературу как для созидания, так и для уничтожения социальных связей?

- Конечно. С помощью литературы можно построить социальные отношения, наладить взаимопонимание, закрепить жизненно важные ценности, способствующие гармонии. Все мои книги посвящены этому, и особенно новая книга, «Литературная клиника». Но история показала, что литературное слово может и уничтожать свободу, демократию и лишать жизни целые народы. Эстония не стала исключением в период советской оккупации.

- Каким образом советская власть использовала литературное слово в оккупированной Эстонии?

- В 1940 г., Советским Союзом была оккупирована не только территория, экономика и государственность Эстонии. Была оккупирована и наша национальная литература. Все книги, изданные в период с 1918 по 1940 годы, уничтожались. Всего до 1953 года было уничтожено 30 миллионов книг и журналов на эстонском языке. Они использовались для обогрева заводов как топливо, а для ремонта раскисших дорог и строительства лагерных бараков. В мемуарах Никиты Хрущева я читала, как он радовался с Иосифом Сталиным успешной советизации эстонцев и русификации культуры балтийских народов.

В мемуарах Никиты Хрущева Имби Паю читала, как он с Иосифом Сталиным радовался успешной советизации эстонцев и русификации культуры балтийских народов.
В мемуарах Никиты Хрущева Имби Паю читала, как он с Иосифом Сталиным радовался успешной советизации эстонцев и русификации культуры балтийских народов. Фото: Коллаж Денис Антонов

- Принимали ли участие в литературной оккупации наши эстонские писатели, драматурги, поэты?

- В течение десяти лет выжившие старые и новые эстонские мастера литературы насильно подвергались советской властью идеологической обработке. Кто-то находился под репрессивным давлением и не писал, большинство вынуждены были создавать только идеологически подконтрольную литературу, прославляющую классовую борьбу, красный террор и упадок общемировых ценностей.

- Советская власть использовала для литературной оккупации только русский язык?

- Как и в других оккупированных странах Балтии, в Эстонии советская пропаганда главной целью считала уничтожение западной культуры в национальном контексте. В сборнике статей «За всем был страх» изданным в 2009 году, я вместе с финской писательницей Софи Оксанен отмечала, что идеологи СССР поддерживали эстонский язык, потому что эстонцы верили в так называемое печатное слово правды.

В эстонском национальном характере не было недоверия к литературному и печатному слову на родном языке, считает Имби Паю. На фото номер газеты «Рахва Хяэль» на эстонском языке от 6 марта 1953 года.
В эстонском национальном характере не было недоверия к литературному и печатному слову на родном языке, считает Имби Паю. На фото номер газеты «Рахва Хяэль» на эстонском языке от 6 марта 1953 года. Фото: Денис Антонов

В нашем национальном характере не было недоверия к литературному и к печатному слову на родном языке. Почерк зла всегда один, один способ - промыть мозги людям на понятном им языке и уничтожить их идентичность. Русификация шла параллельно с идеологической обработкой на эстонском. 

- Литература для человека – это больше отражение исторической эпохи или триггер?

- Хорошая литература может быть отражением нашей жизни, она может показать нам зеркало эпохи. Роман великого писателя Антона Хансена Таммсааре «Правда и справедливость» - это своего рода психоанализ линии эстонской жизни, наше национальное мироощущение. Нам свойственна героизация человека, который в одиночку противостоит несправедливости общества, косности государства и суровости природы.

Произведения писателя Антона Хансена Таммсааре.
Произведения писателя Антона Хансена Таммсааре. Фото: Нарвский колледж ТУ. Северное побережье

В русской литературе такими свойствами обладает роман не менее талантливого писателя Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». На его страницах советский политический режим беспощадно подвергается сатире, а человек часто представлен в трагической роли жертвы. Символы обоих романов так или иначе создают почву для поступка, а это и есть триггер, который может предотвратить исторический или личный кризис и найти из них выход.

- А может ли сам процесс писательства служить триггером для выхода из кризиса?

- Объясню на своем примере. Я пишу каждый день, и это не только книги и статьи, но и дневник. Процесс написания обладает замечательной способностью делать многие мысли видимыми, выводя их из подсознания. Это как тихая и доверительная беседа с лучшим другом, дающая самому себе совет. Я заметила, что чем лучше пишешь, тем лучше видишь.

Имби Паю пишет каждый день, и это не только книги и статьи, но и дневник.
Имби Паю пишет каждый день, и это не только книги и статьи, но и дневник. Фото: Денис Антонов

Я хочу предложить каждому читателю новое понимание через литературу, помочь ему в разрешении внутренних конфликтов, свободно испытывать разные чувства и налаживать взаимопонимание с другими людьми. Это помогает и мне, и читателю. Свою новую книгу «Литературная клиника» я представила под заголовком: «Что значит быть человеком».

- Вам не кажется, что поиск ответа на этот вопрос не только крайне сложнен, но и даже мучителен?

- Наоборот, в своей книге посредством различных литературных произведений совершенно разного жанра я создаю целительное пространство. Благодаря такой литературной терапии мы в атмосфере эмпатии и сострадания можем безбоязненно взаимодействовать со своими личными и коллективными ранами. Ранами, которые могут быть и памятью, и поступком, и историей. В этом лекарском поле осуществляется мыслительный процесс о нашем месте в настоящем и будущем, о нашей роли для окружающей среды и природы, о нашем мужестве жить и любить.

Имби Паю считает, что благодаря литературной терапии мы можем взаимодействовать со своими личными и коллективными ранами, которые могут быть и памятью, и поступком, и историей. Писательница работает с семейным архивом.
Имби Паю считает, что благодаря литературной терапии мы можем взаимодействовать со своими личными и коллективными ранами, которые могут быть и памятью, и поступком, и историей. Писательница работает с семейным архивом. Фото: Денис Антонов

Я уверена, что именно тогда происходит встреча литературы одного края с литературой другого. Тогда с помощью книги между людьми возникает гравитационная сила символов, которая притягивает их друг к другу. Через «Литературную клинику» происходит не только выявление ран, но и излечения их. А еще это создает основу для взаимного доверия непримиримых оппонентов. Иногда это исцеляющее поле литературных текстов приводит к озарениям, открытиям, как можно избежать конфликта и агрессии.

- Вы считает, что можно противостоять агрессии с помощью литературы?

- Это вопрос экзистенциальный: смеем ли мы в противостоянии использовать наше слово? Человек как биологический вид является социальным животным, он наблюдает за тем, что делают другие, где источник силы. У слова очень большая сила, которая способна противостоять даже агрессии. Сейчас мы должны особенно учитывать это, говорить о массовой культуре, о влиянии СМИ и делать все, чтобы сохранить мир.

Разрушенный войной дом в одном из районов Киева.
Разрушенный войной дом в одном из районов Киева. Фото: Erik Prozes

Последнее время показало неимоверную хрупкость межнациональных и международных отношений. Использование слова для противостояния требует не только мужества, но и осознания ответственности, а также постоянной критической работы с самим собой через литературу. Тогда слово может быть лекарством даже для военных ран.

- Как говорили древние врачи, лекарство может стать ядом, а яд - лекарством: все зависит от дозы. Когда литература становится ядом?

- Действительно, пути литературы и медицины часто пересекаются. Легендарный эстонский писатель и доктор медицины Энн Ныу рассказал о том, что он собрал целую главу пропагандистской литературы советского времени. Он называл ее «шкафом с ядом», потому что эти произведения показывают, как тоталитарная система в СССР манипулировала поведением людей. Советская власть не ставила перед собой цель физического уничтожения людей, своей победой она считала полную оккупацию человеческой души. И ради победы над человеческой душой уничтожалось все личное.

Советская власть не ставила перед собой цель физического уничтожения людей, своей победой она считала полную оккупацию человеческой души. Фрагмент оформления потолка здания Русского культурного центра в Таллинне.
Советская власть не ставила перед собой цель физического уничтожения людей, своей победой она считала полную оккупацию человеческой души. Фрагмент оформления потолка здания Русского культурного центра в Таллинне. Фото: Денис Антонов

- Кто наделяет литературу ядовитыми либо целебными свойствами: личность или общественный строй?

- В своей книге «Литературная клиника» я выделяю двух немцев: гитлеровского архитектора Альберта Шпеера и немецкого писателя Фридриха Река. Оба были образованными людьми из хороших семей. Альберт Шпеер пошел на службу к Гитлеру, потому что жаждал власти, а Фридрих Рек написал «Дневник отчаявшегося» красочно осписав всю античеловеческую сущность национал-социализма Третьего рейха. Фридрих Рек создал свое литературное лекарство для людей, за что был арестован нацистами и умер в концентрационном лагере Дахау.

Британский премьер-министр Невилл, премьер-министр Франции Эдуар Даладье,вождь нацистской Германии Адольф Гитлер, итальянский диктатор Бенито Муссолини и министр иностранных дел Италии Галеаццо Чиано перед подписанием Мюнхенского соглашения, по которому Судетская область отдавалась Германии.
Британский премьер-министр Невилл, премьер-министр Франции Эдуар Даладье,вождь нацистской Германии Адольф Гитлер, итальянский диктатор Бенито Муссолини и министр иностранных дел Италии Галеаццо Чиано перед подписанием Мюнхенского соглашения, по которому Судетская область отдавалась Германии. Фото: Wikimedia Commons

Альберт Шпеер до конца был одним из видных функционеров Третьего рейха, потом осужден Международным военным трибуналом и заключен в тюрьму. Пробыв 20 лет в заключении, он тоже создал свое литературное лекарство для людей, написав воспоминания о гитлеризме. Там есть глубочайший анализ идеологии зла и искренняя просьба о прощении.

Способность просить прощения также важна для сохранения человечества, как лекарство для излечения больного. Хорошие стихотворение, роман или пьеса могут исцелить сердце, наполнив его любовью к жизни, и тем самым сделать нас всех счастливыми.

Имби Паю

Эстонская писательница, журналист, сценарист и режиссёр документальных фильмов. Получила всемирную известность благодаря книге «Отвергнутые воспоминания» переведенной на девять языков и вошедшей в список современной классической литературы в Финляндии в 2021 году. Автором предисловия к эстонскому изданию книги стал президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес. В этом году Имби Паю представляет свою новую книгу «Литературная клиника». В центре творчества писательницы психологическая и поэтическая география, познания человека, пережившего трагические периоды истории, через память и культуру. Кавалер медали Ордена белой звезды (Эстония), и Рыцарского креста I класса Ордена Льва (Финляндия).

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