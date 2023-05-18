Писательница Имби Паю: «До 1953 года книги на эстонском были стройматериалом для ремонта дорог и лагерных бараков»

- А может ли сам процесс писательства служить триггером для выхода из кризиса?

- Объясню на своем примере. Я пишу каждый день, и это не только книги и статьи, но и дневник. Процесс написания обладает замечательной способностью делать многие мысли видимыми, выводя их из подсознания. Это как тихая и доверительная беседа с лучшим другом, дающая самому себе совет. Я заметила, что чем лучше пишешь, тем лучше видишь.

Имби Паю пишет каждый день, и это не только книги и статьи, но и дневник. Фото: Денис Антонов

Я хочу предложить каждому читателю новое понимание через литературу, помочь ему в разрешении внутренних конфликтов, свободно испытывать разные чувства и налаживать взаимопонимание с другими людьми. Это помогает и мне, и читателю. Свою новую книгу «Литературная клиника» я представила под заголовком: «Что значит быть человеком».

- Вам не кажется, что поиск ответа на этот вопрос не только крайне сложнен, но и даже мучителен?

- Наоборот, в своей книге посредством различных литературных произведений совершенно разного жанра я создаю целительное пространство. Благодаря такой литературной терапии мы в атмосфере эмпатии и сострадания можем безбоязненно взаимодействовать со своими личными и коллективными ранами. Ранами, которые могут быть и памятью, и поступком, и историей. В этом лекарском поле осуществляется мыслительный процесс о нашем месте в настоящем и будущем, о нашей роли для окружающей среды и природы, о нашем мужестве жить и любить.

Имби Паю считает, что благодаря литературной терапии мы можем взаимодействовать со своими личными и коллективными ранами, которые могут быть и памятью, и поступком, и историей. Писательница работает с семейным архивом. Фото: Денис Антонов