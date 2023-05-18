На странницах новой книги «Литературная клиника» писательница, журналист и режиссёр Имби Паю рассказывает, что писательство сравнимо с психотерапией, а чтение литературы и общение с ее помощью могут предотвратить не только личные трагедии, но и останавливать войны.
Писательница Имби Паю: «До 1953 года книги на эстонском были стройматериалом для ремонта дорог и лагерных бараков»
В эксклюзивном интервью Rus.Postimees Имби Паю о том, как слово может служить тоталитаризму, о репрессированной культуре и тех, кто превращает литературу в лекарство или яд.
- Вы считаете, что человек может использовать литературу как для созидания, так и для уничтожения социальных связей?
- Конечно. С помощью литературы можно построить социальные отношения, наладить взаимопонимание, закрепить жизненно важные ценности, способствующие гармонии. Все мои книги посвящены этому, и особенно новая книга, «Литературная клиника». Но история показала, что литературное слово может и уничтожать свободу, демократию и лишать жизни целые народы. Эстония не стала исключением в период советской оккупации.
- Каким образом советская власть использовала литературное слово в оккупированной Эстонии?
- В 1940 г., Советским Союзом была оккупирована не только территория, экономика и государственность Эстонии. Была оккупирована и наша национальная литература. Все книги, изданные в период с 1918 по 1940 годы, уничтожались. Всего до 1953 года было уничтожено 30 миллионов книг и журналов на эстонском языке. Они использовались для обогрева заводов как топливо, а для ремонта раскисших дорог и строительства лагерных бараков. В мемуарах Никиты Хрущева я читала, как он радовался с Иосифом Сталиным успешной советизации эстонцев и русификации культуры балтийских народов.
- Принимали ли участие в литературной оккупации наши эстонские писатели, драматурги, поэты?
- В течение десяти лет выжившие старые и новые эстонские мастера литературы насильно подвергались советской властью идеологической обработке. Кто-то находился под репрессивным давлением и не писал, большинство вынуждены были создавать только идеологически подконтрольную литературу, прославляющую классовую борьбу, красный террор и упадок общемировых ценностей.
- Советская власть использовала для литературной оккупации только русский язык?
- Как и в других оккупированных странах Балтии, в Эстонии советская пропаганда главной целью считала уничтожение западной культуры в национальном контексте. В сборнике статей «За всем был страх» изданным в 2009 году, я вместе с финской писательницей Софи Оксанен отмечала, что идеологи СССР поддерживали эстонский язык, потому что эстонцы верили в так называемое печатное слово правды.
В нашем национальном характере не было недоверия к литературному и к печатному слову на родном языке. Почерк зла всегда один, один способ - промыть мозги людям на понятном им языке и уничтожить их идентичность. Русификация шла параллельно с идеологической обработкой на эстонском.
- Литература для человека – это больше отражение исторической эпохи или триггер?
- Хорошая литература может быть отражением нашей жизни, она может показать нам зеркало эпохи. Роман великого писателя Антона Хансена Таммсааре «Правда и справедливость» - это своего рода психоанализ линии эстонской жизни, наше национальное мироощущение. Нам свойственна героизация человека, который в одиночку противостоит несправедливости общества, косности государства и суровости природы.
В русской литературе такими свойствами обладает роман не менее талантливого писателя Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». На его страницах советский политический режим беспощадно подвергается сатире, а человек часто представлен в трагической роли жертвы. Символы обоих романов так или иначе создают почву для поступка, а это и есть триггер, который может предотвратить исторический или личный кризис и найти из них выход.
- А может ли сам процесс писательства служить триггером для выхода из кризиса?
- Объясню на своем примере. Я пишу каждый день, и это не только книги и статьи, но и дневник. Процесс написания обладает замечательной способностью делать многие мысли видимыми, выводя их из подсознания. Это как тихая и доверительная беседа с лучшим другом, дающая самому себе совет. Я заметила, что чем лучше пишешь, тем лучше видишь.
Я хочу предложить каждому читателю новое понимание через литературу, помочь ему в разрешении внутренних конфликтов, свободно испытывать разные чувства и налаживать взаимопонимание с другими людьми. Это помогает и мне, и читателю. Свою новую книгу «Литературная клиника» я представила под заголовком: «Что значит быть человеком».
- Вам не кажется, что поиск ответа на этот вопрос не только крайне сложнен, но и даже мучителен?
- Наоборот, в своей книге посредством различных литературных произведений совершенно разного жанра я создаю целительное пространство. Благодаря такой литературной терапии мы в атмосфере эмпатии и сострадания можем безбоязненно взаимодействовать со своими личными и коллективными ранами. Ранами, которые могут быть и памятью, и поступком, и историей. В этом лекарском поле осуществляется мыслительный процесс о нашем месте в настоящем и будущем, о нашей роли для окружающей среды и природы, о нашем мужестве жить и любить.
Я уверена, что именно тогда происходит встреча литературы одного края с литературой другого. Тогда с помощью книги между людьми возникает гравитационная сила символов, которая притягивает их друг к другу. Через «Литературную клинику» происходит не только выявление ран, но и излечения их. А еще это создает основу для взаимного доверия непримиримых оппонентов. Иногда это исцеляющее поле литературных текстов приводит к озарениям, открытиям, как можно избежать конфликта и агрессии.
- Вы считает, что можно противостоять агрессии с помощью литературы?
- Это вопрос экзистенциальный: смеем ли мы в противостоянии использовать наше слово? Человек как биологический вид является социальным животным, он наблюдает за тем, что делают другие, где источник силы. У слова очень большая сила, которая способна противостоять даже агрессии. Сейчас мы должны особенно учитывать это, говорить о массовой культуре, о влиянии СМИ и делать все, чтобы сохранить мир.
Последнее время показало неимоверную хрупкость межнациональных и международных отношений. Использование слова для противостояния требует не только мужества, но и осознания ответственности, а также постоянной критической работы с самим собой через литературу. Тогда слово может быть лекарством даже для военных ран.
- Как говорили древние врачи, лекарство может стать ядом, а яд - лекарством: все зависит от дозы. Когда литература становится ядом?
- Действительно, пути литературы и медицины часто пересекаются. Легендарный эстонский писатель и доктор медицины Энн Ныу рассказал о том, что он собрал целую главу пропагандистской литературы советского времени. Он называл ее «шкафом с ядом», потому что эти произведения показывают, как тоталитарная система в СССР манипулировала поведением людей. Советская власть не ставила перед собой цель физического уничтожения людей, своей победой она считала полную оккупацию человеческой души. И ради победы над человеческой душой уничтожалось все личное.
- Кто наделяет литературу ядовитыми либо целебными свойствами: личность или общественный строй?
- В своей книге «Литературная клиника» я выделяю двух немцев: гитлеровского архитектора Альберта Шпеера и немецкого писателя Фридриха Река. Оба были образованными людьми из хороших семей. Альберт Шпеер пошел на службу к Гитлеру, потому что жаждал власти, а Фридрих Рек написал «Дневник отчаявшегося» красочно осписав всю античеловеческую сущность национал-социализма Третьего рейха. Фридрих Рек создал свое литературное лекарство для людей, за что был арестован нацистами и умер в концентрационном лагере Дахау.
Альберт Шпеер до конца был одним из видных функционеров Третьего рейха, потом осужден Международным военным трибуналом и заключен в тюрьму. Пробыв 20 лет в заключении, он тоже создал свое литературное лекарство для людей, написав воспоминания о гитлеризме. Там есть глубочайший анализ идеологии зла и искренняя просьба о прощении.
Способность просить прощения также важна для сохранения человечества, как лекарство для излечения больного. Хорошие стихотворение, роман или пьеса могут исцелить сердце, наполнив его любовью к жизни, и тем самым сделать нас всех счастливыми.
Имби Паю
Эстонская писательница, журналист, сценарист и режиссёр документальных фильмов. Получила всемирную известность благодаря книге «Отвергнутые воспоминания» переведенной на девять языков и вошедшей в список современной классической литературы в Финляндии в 2021 году. Автором предисловия к эстонскому изданию книги стал президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес. В этом году Имби Паю представляет свою новую книгу «Литературная клиника». В центре творчества писательницы психологическая и поэтическая география, познания человека, пережившего трагические периоды истории, через память и культуру. Кавалер медали Ордена белой звезды (Эстония), и Рыцарского креста I класса Ордена Льва (Финляндия).
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