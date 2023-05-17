В четверг дорожные работы и учения «Весенний шторм» серьезно повлияют на организацию движения

На 20-24 км Таллиннской окружной дороги между Саку и Луйге с 9:00 до 16:00 будут проводиться восстановительные работы обочины. Они будут носить передвижной характер, на участке будет действовать ограничение скорости и перекрыта одна полоса движения.

На 58-63 км шоссе Таллинн-Нарва в Валгейыэ участок в направлении Таллинна будет закрыт для движения утром с 6:00 до 10:00 и вечером с 20:00 до 23:59 в связи с проведением учений «Весенний шторм». Для участников дорожного движения будет организован объезд по Валгейыэ-теэ. В течение дня на этом участке дороги будет действовать ограничение скорости до 30 км/ч.