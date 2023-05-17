В четверг дорожные работы и учения «Весенний шторм» серьезно повлияют на организацию движения

По сообщению Центра управления дорожным движением Транспортного департамента, в четверг движение будет нарушено на трех шоссе, на двух из которых будут проводиться дорожные работы, а один участок шоссе будет частично закрыт для движения в связи с учениями Сил обороны «Весенний шторм».
На 20-24 км Таллиннской окружной дороги между Саку и Луйге с 9:00 до 16:00 будут проводиться восстановительные работы обочины. Они будут носить передвижной характер, на участке будет действовать ограничение скорости и перекрыта одна полоса движения.
На 58-63 км шоссе Таллинн-Нарва в Валгейыэ участок в направлении Таллинна будет закрыт для движения утром с 6:00 до 10:00 и вечером с 20:00 до 23:59 в связи с проведением учений «Весенний шторм». Для участников дорожного движения будет организован объезд по Валгейыэ-теэ. В течение дня на этом участке дороги будет действовать ограничение скорости до 30 км/ч.
В Рапламаа на 8-10 км дороги Керну-Кохила в Хагери начнется фрезерование дорожного покрытия. Ограничение скорости составит 50 км/ч, одна полоса движения будет закрыта. Работы будут проводиться до 24 мая.