ЧМ по хоккею. В тяжелом поединке финны одолели Францию, США продолжили опбедную серию

Матч между США и Австрией (группа А) завершился победой США (4:1) – пока команда ведет беспроигрышную серию, это их четвертый подряд победный поединок. Но игра шла непросто: в первом периоде счет командам открыть не удалось, американцы сумели забить свою первую шайбу лишь во втором.

Австрийцам на этом чемпионате не везет – у них четвертое поражение подряд.

Игра Латвии и Норвегии (группа В) складывалась тяжело, активная атака латышей долгое время не приносила успеха, первая шайба была заброшена лишь во втором периоде. Но в итоге победа 2:1.

В группе А вчера был сыгран еще один матч – между Финляндией и Францией. Исход матча долгое время был неясен: французы забили первыми, причем уже на первой минуте, но практически сразу финны сумели отыграться. Во втором периоде хозяева турнира вырвались вперед, но соперники их нагнали - 2:2. Во второй части второго периода счет составил уже 4:3 в пользу Финляндии, но на последней минуте матча хозяева все жу сумели укрепить преимущество – 5:3. Сакари Маннинен забил шайбу почти за минуту до конца игры.