«Манчестер Сити» разгромил действующего чемпиона и стал вторым финалистом Лиги чемпионов

Накануне был сыгран ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом». Тем самым определился финальный сперник миланского «Интера». (Первый матч команды сыграли со счетом 1:1).
В этот раз «Реалу» не повезло – соперник буквально разгромил команду, завершив матч со счетом 4:0.
Преимущество горожан было оформлено уже в первом тайме – дубль от Бернарду Силва. После перерыва, несмотря на попытки «Реала» отыграться, горожане лишь укрепили преимущество. Еще один гол в компенсированное время забил Хулиан Альварес.
В финале Лиги чемпионов, который состоится 10 июня, «Манчестер Сити» сыграет против «Интера».
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