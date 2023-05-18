«Манчестер Сити» разгромил действующего чемпиона и стал вторым финалистом Лиги чемпионов

В этот раз «Реалу» не повезло – соперник буквально разгромил команду, завершив матч со счетом 4:0.

Преимущество горожан было оформлено уже в первом тайме – дубль от Бернарду Силва. После перерыва, несмотря на попытки «Реала» отыграться, горожане лишь укрепили преимущество. Еще один гол в компенсированное время забил Хулиан Альварес.