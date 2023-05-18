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«Манчестер Сити» разгромил действующего чемпиона и стал вторым финалистом Лиги чемпионов

rus.postimees.ee
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"Манчестер Сити" вышли в финал Лиги чемпионов.
"Манчестер Сити" вышли в финал Лиги чемпионов. Фото: Tim Goode

Накануне был сыгран ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом». Тем самым определился финальный сперник миланского «Интера». (Первый матч команды сыграли со счетом 1:1).

В этот раз «Реалу» не повезло – соперник буквально разгромил команду, завершив матч со счетом 4:0.

Преимущество горожан было оформлено уже в первом тайме – дубль от Бернарду Силва. После перерыва, несмотря на попытки «Реала» отыграться, горожане лишь укрепили преимущество. Еще один гол в компенсированное время забил Хулиан Альварес.

В финале Лиги чемпионов, который состоится 10 июня, «Манчестер Сити» сыграет против «Интера».

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