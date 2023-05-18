Подозреваемый в преступлении Вестеринен выступил против срочной службы в армии

В чем подозревают?

Сотрудники бюро по борьбе с коррупцией Центральной криминальной полиции подозревают в совершении преступления предприятие ArmyLaw OÜ, предлагавшее услуги по уклонению от воинской обязанности.

Компания оказывала частным лицам юридические консультации по вопросам уклонения от воинской обязанности, создавая при этом впечатление законности свой деятельности. По данным следствия, клиентам предлагалось указывать неверные данные об их месте проживания или о знании языка. В числе прочего оказывалось и содействие в регистрации места жительства за границей, чтобы человек оказался недоступным для Департамента оборонных ресурсов, который в своей работе использует данные Регистра народонаселения. В целях оказания вышеназванной услуги представители ArmyLaw совершали от имени клиентов операции с ложными данными.

Полиция рассматривает десять случаев, в которых компания оказывала такие услуги своим клиентам. Подозрения были предъявлены компании ArmyLaw OÜ и ее представителями: 38-летнему Андрею и 26-летней Янике, а также молодым людям, которые воспользовались предлагаемой услугой.

По словам руководителя бюро по борьбе с коррупцией Атса Кюбарсеппа, собранные к настоящему моменту данные свидетельствуют о том, что клиенты компании пытались уклониться от воинской обязанности, представляя ложные данные. «На данный момент разглашение всех деталей подозрения не представляется возможным в связи с тем, что расследование находится только на начальной стадии. Тем не менее, необходимо подчеркнуть, что подобное поведение не является этичным. В Эстонии действует общественное соглашение о том, что служба в армии является обязательной. Получение частной компанией прибыли от услуги по уклонению от воинской обязанности в нынешней ситуации с безопасностью особенно цинично», − сказал Кюбарсепп.

По словам прокурора Пыхьяской окружной прокуратуры Янно Рейнкорта, умышленная подделка документа и использование поддельного документа – это два отдельных преступления, каждое из которых карается лишением свободы сроком до трёх лет. «В данном случае целью предъявления документа, содержащего ложные данные, является по сути уклонение от воинской обязанности путём указания в регистре несоответствующих действительности данных о месте жительства», – сказал Рейнкорт.

ЦеКриПо предъявила подозрение в совершении преступления компании ArmyLaw OÜ, предлагавшей услугу по уклонению от воинской обязанности. Подозрения также предъявлены двум связанным с этой компанией физическим лицам. По изначальным данным вышеназванная услуга осуществлялась методом предоставления ложных данных и подделки документов.