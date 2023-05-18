Цена на природный газ упала до двухлетнего минимума

Летом цена на газ достигнет уровня, который европейцы в последний раз видели зимой 2021 года, пишет dv.ee.
Июньские фьючерсы голландской биржи TTF, которые являются основой общеевропейской цены на природный газ, показывают, что к лету цена на газ достигнет 32,11 евро за мегаватт-час. В последний раз цена на природный газ была такой низкой в конце 2021 года.
Пик стоимости природного газа приходится на август 2022 года, когда мегаватт-час стоил 339 евро. С тех пор цены постоянно падали.
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