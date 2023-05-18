Цена на природный газ упала до двухлетнего минимума

Июньские фьючерсы голландской биржи TTF, которые являются основой общеевропейской цены на природный газ, показывают, что к лету цена на газ достигнет 32,11 евро за мегаватт-час. В последний раз цена на природный газ была такой низкой в​​ конце 2021 года.