СМИ: эстонская фирма снабжала российского оборонного подрядчика

Санкции против российских оборонных компаний не мешают западным поставкам. Необходимое оборудование импортируют избежавшие попадания в санкционные списки военные подрядчики. Европейские бизнесмены продают товары российским фирмам, которые снабжают армию микросхемами для ракет, гильзами, взрывателями, солдатской обувью, бронежилетами, двигателями для боевых кораблей и т. д. Поставки, как обнаружил The Insider, идут из Германии, Франции, Швейцарии, Венгрии, Словакии, Италии, Эстонии, Литвы, Австрии и Польши.

Как пишет The Insider, компании из ЕС зарабатывают на войне России против Украины. Так, немецкое предприятие Salamander поставляет кожу и клей, итальянский Minelli Carmello продал фрезу для фабрики бронежилетов. Radiall S.A. из Франции обеспечивает крупного подрядчика «Роскосмоса» переключателями для микросхем бортовых систем управления ракетами.

По данным издания, эстонская компания Marker Nordic OÜ снабжала российского оборонного подрядчика волоконно-оптическими жгутами и промышленным клеем. Их покупатель – петербургское предприятие «Ломо» производит оптические системы для Военно-морского флота, Военно-космических сил и Сухопутных войск.