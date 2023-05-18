Нотариусы: число сделок с недвижимостью снизилось более чем на 20%

Если в первом квартале 2022 года нотариусы заверили 19 521 сделку с недвижимостью, то в первом квартале этого года таких сделок было 15 275. Заметнее всего – на четверть и более – число сделок сократилось в Вырумаа, Йыгевамаа, Пыльвамаа и Харьюмаа, сообщила в четверг пресс-служба Нотариальной палаты.

Картина в апреле этого года в годовом сравнении также была аналогична первому кварталу, поскольку количество заверений сделок с недвижимостью сократилось на 22%: с 6 862 сделок в апреле прошлого года до 5 334 сделок в этом году.

По словам председателя Нотариальной палаты Мерле Саар-Йохансон, сокращение количества сделок с недвижимостью во многом связано с ухудшением экономической среды.

"Начавшаяся в прошлом году высокая инфляция, продолжающееся повышение процентных ставок Европейским центральным банком и охлаждение экономики значительно замедлили динамику рынка недвижимости, – отметила Саар-Йохансон. – Безусловно, происходящее в экономике заставило и банки, и покупателей недвижимости действовать достаточно осторожно, а из-за роста процентных ставок максимально возможная сумма кредита уменьшилась, что в свою очередь охлаждает рынок недвижимости. Нотариусы видят все это в своей повседневной работе".

Объем официальных действий и услуг нотариусов в годовом сравнении также уменьшился, но такое снижение было вдвое меньше, чем у сделок с недвижимостью – на 11%. В первом квартале этого года было выполнено 10 602 дистанционных заверения посредством видеосвязи, что на 6% меньше, чем год назад.