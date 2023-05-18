Жителей Ласнамяэ предупреждают: в популярных парках проснулись змеи

«Нравится нам это или нет, но такие места, как парки Паэ и Тондираба являются естественной средой обитания змей, в том числе гадюк, поэтому избавиться от них невозможно. Весной, когда природа просыпается, их обычно становится больше, а сами они становятся смелее. На самом деле змеи предпочитают не пересекаться с людьми и через несколько недель начинают избегать мест, где люди чаще передвигаются. Тем не менее какое-то время стоит быть осторожнее на любых зеленых зонах», – предупредила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Гадюки – единственные ядовитые змеи в Эстонии. Обычно они избегают людей, но все же стоит соблюдать бдительность при прогулках по дикой природе.

Излюбленные места обитания гадюк – травянистые смешанные леса, лесные опушки, вырубки, болота, а также берега рек и озер. Таким образом территория вокруг искусственного озера в парке Паэ является естественной средой обитания гадюк и других змей. Гадюки также обладают рядом полезных свойств, например, питаются различными грызунами и насекомыми, что помогает поддерживать баланс между быстро размножающимися и вредными видами в городской среде.

Следует также помнить, что укус гадюки очень опасен для наших четвероногих друзей, и поэтому внимательность следует проявлять в том числе при выгуле собак.