Еще одно жаркое лето, а то и несколько. Метеорологи обновили прогноз на пять лет

Свежий пятилетний прогноз Всемирной метеорологической организации ООН, опубликованный в среду, вышел мрачнее предыдущих. С вероятностью 98% он обещает, что средняя температура в 2023-2027 годах окажется выше, чем в минувшей пятилетке, а рекорд 2016 года - самого жаркого за всю историю наблюдений - будет побит.

«Температуры на планете продолжат повышаться, а привычный нам климат будет все дальше уходить в историю», - сказал Леон Хермансон, один из работавших над прогнозом ученых.

Причина потепления - человечество, и оно пока не в силах справиться с разрушительными последствиями своей деятельности, добавил генсек ВМО Петтери Таалас.

«Вывод такой: мы до сих пор не смогли ограничить глобальное потепление и движемся в противоположную сторону, - сказал Таалас, представляя прогноз. - Последствия для здоровья, окружающей среды, доступности еды и воды будут далекоидущими. К этому нужно готовиться».

Водохранилище в Испании в начале мая 2023 года Фото: Reuters

Изменение климата приводит к сбоям в устоявшейся системе охлаждения и циркуляции воды и воздуха на планете. Учащаются засухи, морозы, ураганы, лесные пожары и наводнения. Итог - рост бедности, вынужденная миграция и лишние расходы, что усугубляет и без того хрупкое восстановление благосостояния в мире после пандемии ковида и энергетического и продовольственного кризисов, вызванных вторжением России в Украину.