Мнение ⟩ Платеж по жилищному кредиту вырос на 500 евро, на него уходит вся зарплата

Вильяр Воог («Отечество») считает, что наличие собственного жилья является важной составляющей нашей жизни. Он решил поделиться своей историей приобретения нового жилья.
В 2014 году средняя зарплата в Эстонии составляла ровно 1000 евро. Я зарабатывал всего на одну пятую меньше этой суммы, но банк видел во мне достаточно порядочного человека, чтобы выдать кредит в размере чуть более 50 000 евро на приобретение жилья. Даже тогда за эти деньги ничего особенного было не купить, разве что двухкомнатную квартиру в старой столичной панельке, хоть и в очень хорошем месте. Но кухня и санузел явно требовали ремонта.
В следующие восемь лет в квартире был сделан лишь косметический ремонт, но когда в связи с расширением семьи в прошлом году пришло время переезжать, квартира была продана более чем за 90 000 евро. Вырученных денег хватило на первый взнос за новое жилье.
Я пишу все это не для того, чтобы похвастаться, а для того, чтобы дать очень четкий сигнал: когда мы говорим о покупке дома, мы должны учитывать две его равные ценности. Во-первых, это ощущение безопасности собственного дома, а во-вторых, это инвестиции, сделанные на десятилетия, доходность которых выше, чем у любых денег, хранящихся в банке. Если мы допускаем возникновение ситуации, когда молодых людей насильно не допускают на рынок недвижимости, мы также ограничиваем их финансовые возможности в долгосрочной перспективе.
Поря затягивать пояса
Все мы знаем, что сейчас происходит с недвижимостью. Рост Euribor замедлился, но не остановился. В конце этого месяца меня ожидает очередная фиксация шестимесячной процентной ставки, и по сравнению с договором, подписанным прошлым летом, ежемесячный платеж по кредиту увеличится на 500 (!) евро. В семье с двумя работающими людьми это означает, что одна зарплата пойдет только на покрытие кредита. Вторая должна покрыть коммунальные услуги, которые, к счастью, зимой были под контролем благодаря универсальной услуге, а также прочие расходы.
Будем откровенны, хорошего в этом мало. После изменения процентной ставки, нет другого выхода, кроме как пересмотреть расходы на питание и разные услуги. Придется смириться с тем фактом, что следующие шесть месяцев, а возможно, и год до того, как Euribor начнет падать, будут более трудными. Придется затянуть пояса потуже.
Разница в том, что я знал, что подобного можно ожидать. Решение о покупке нового жилья было принято в условиях уже начавшейся войны и энергетического кризиса, что сразу же предрекло рост процентных ставок. Покупка дома была просчитанным риском, и хотя Euribor поднялся выше, чем ожидалось, я не пожалел об этом решении.
Но в Эстонии есть десятки тысяч семей, которые брали кредиты до начала войны, у которых не было причин ожидать, что один из их самых больших ежемесячных расходов, платеж по кредиту, увеличится на 50 процентов. Все это означает необходимость ежемесячно находить несколько сотен евро дополнительно – именно находить, а не лишаться их, как намерено сделать правительство, урезав субсидии многодетным семьям или подняв с нового года НДС и тем самым подняв цены и инфляцию.
Этим людям не остается ничего иного, кроме как пойти в банк и попросить снизить базовую процентную ставку или просто зафиксировать процентную ставку на годы, зная, что это также просчитанный риск, если Euribor упадет быстрее, чем предполагалось, а фиксированная процентная ставка в целом оказывается дороже. Им непросто, но, надеюсь, они смогут это сделать, потому что банки на самом деле заинтересованы в том, чтобы идти навстречу, поскольку даже клиенты, которые платят чуточку меньше, являются для них лучшим вариантом, чем просроченные кредиты. Остается только надеяться, что неконтролируемое повышение налога на землю, которое также планировалось властями, не выбьет у этих людей почву из-под ног.
Собственный дом – основа воли к защите
Это подводит нас к сегменту общества, который в настоящее время находится в наиболее неблагоприятном положении, – к тем, кто впервые покупает жилье. Часто молодые люди хотят пустить где-то свои корни навсегда. Они уже годами живут в арендной экономике: собираясь вечером в город, проще воспользоваться услугами каршеринга, дома не нужны полки, забитые DVD, потому что есть Netflix, и т.д. Но они больше не хотят снимать жилье, потому что оно не гарантирует стабильности.
Проблемы этих людей сейчас должно быть в центре внимания ответственных лиц, принимающих решения. Как писал Postimees в начале недели, рынок стимулируют возвращающиеся инвесторы в аренду, а высокие процентные ставки и повышение налогов затрудняют покупку жилья обычными людьми, поскольку их доходы остаются слишком низкими.
В действительности это полная противоположность того, что нужно обществу. Это создает порочный круг для арендодателей, где их деньги тратятся на оплату аренды, и у них нет возможности накопить деньги для первоначального взноса, чтобы хотя бы иметь возможность обратиться в банк. Однако в то же время цены продолжают расти, а мечты людей становятся все более несбыточными. Таким образом, они теряют возможность инвестировать и в свое будущее, потому что недвижимость, их дом, является постоянным и стабильным местом для роста стоимости денег.
Единого решения проблемы нет. Поручительство KredEx в настоящее время позволяет получить кредит с 10-процентным первоначальным взносом, но даже это оказалось для многих непосильной суммой. С пятью процентами кредит могут получить семьи с детьми, и не исключено, что его следует распространить и на других. Безусловно, планируемое увеличение налоговой нагрузки на население имеет в этом вопросе негативный эффект, и от него следует отказаться. И так далее, и так далее…
В итоге, уже более года все упирается в вопрос безопасности. Желание эстонцев защищать напрямую связано с тем, что они должны защищать. Абстрактное понятие страны и родины движет лишь некоторыми эстонцами, но семья и собственный дом – за них они готовы стоять непоколебимо.