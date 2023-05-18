Мнение ⟩ Платеж по жилищному кредиту вырос на 500 евро, на него уходит вся зарплата

Будем откровенны, хорошего в этом мало. После изменения процентной ставки, нет другого выхода, кроме как пересмотреть расходы на питание и разные услуги. Придется смириться с тем фактом, что следующие шесть месяцев, а возможно, и год до того, как Euribor начнет падать, будут более трудными. Придется затянуть пояса потуже.

Разница в том, что я знал, что подобного можно ожидать. Решение о покупке нового жилья было принято в условиях уже начавшейся войны и энергетического кризиса, что сразу же предрекло рост процентных ставок. Покупка дома была просчитанным риском, и хотя Euribor поднялся выше, чем ожидалось, я не пожалел об этом решении.

Но в Эстонии есть десятки тысяч семей, которые брали кредиты до начала войны, у которых не было причин ожидать, что один из их самых больших ежемесячных расходов, платеж по кредиту, увеличится на 50 процентов. Все это означает необходимость ежемесячно находить несколько сотен евро дополнительно – именно находить, а не лишаться их, как намерено сделать правительство, урезав субсидии многодетным семьям или подняв с нового года НДС и тем самым подняв цены и инфляцию.