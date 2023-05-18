Мнение ⟩ Платеж по жилищному кредиту вырос на 500 евро, на оплату уходит вся зарплата

Будем откровенны, хорошего в этом мало. После изменения процентной ставки, нет другого выхода, кроме как пересмотреть расходы на питание и разные услуги. Придется смириться с тем фактом, что следующие шесть месяцев, возможно, даже год до того, как Euribor начнет падать, будут более сложными. Придется затянуть ремни потуже.

Разница в том, что я знал, что подобного можно ожидать. Решение о покупке нового дома было принято в условиях уже начавшейся войны и энергетического кризиса, что сразу же предрекло рост процентных ставок. Покупка дома была просчитанным риском, и хотя Euribor поднялся выше, чем ожидалось, я не пожалел об этом решении.

Но в Эстонии есть десятки тысяч семей, которые брали кредиты до начала войны, у которых не было причин ожидать, что один из их самых больших ежемесячных расходов, платеж по кредиту, увеличится на 50 процентов. Все это означает необходимость ежемесячно находить несколько сотен евро лишних денег – именно находить, а не лишаться, как это намерено сделать правительство, урезав субсидии многодетным семьям или подняв с нового года НДС и тем самым подняв цены и инфляцию.