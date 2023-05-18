Им здесь рады: правительство Эстонии одобрило исключение для некоторых граждан РФ и Беларуси

В частности, исключение будет сделано для проживающих в Эстонии на законных основаниях студентов, врачей, стоматологов и академических сотрудников, которые являются гражданами России и Беларуси. Им будет предоставлена возможность получить новый вид на жительство для более длительного пребывания в Эстонии.

Исключения касаются людей, прибывших в Эстонию на учебу или работу до начала полномасштабной военной агрессии России в Украине и сдавших все необходимые экзамены по эстонскому языку или прошедших эстоноязычную учебную программу, а также владеющих эстонским языком не ниже уровня B2. На академических сотрудников языковое требование не распространяется.

В учебном году 2022/2023 в вузах обучаются в общей сложности 298 граждан России и Беларуси, подлежащих санкциям, предлагаемое исключение распространяется прежде всего на тех 78 человек, которые оканчивают эстоноязычную учебную программу.

Исключение для студентов, владеющих эстонским языком и окончивших здесь высшие учебные заведения, не повредит основной цели санкционного постановления – ограничить прибытие в Эстонию новых граждан России или Беларуси, поскольку исключение делается только для тех, кто уже здесь.

По данным Департамента здоровья, с 2022 по 2023 год в Эстонии в качестве врачей было зарегистрировано девять человек, приехавших на работу в Эстонию из России и шесть из Беларуси. Также один стоматолог из России и три стоматолога из Беларуси.

По оценке Министерства социальных дел, необходимо сохранить всех врачей и стоматологов, которые, приехав на работу в Эстонию из-за границы, уже сдали квалификационный экзамен и экзамен по эстонскому языку и внесены в регистр Департамента здоровья с правом работать в качестве врача или стоматолога, независимо от страны их происхождения.