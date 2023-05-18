«Я вдохновлялась символом Инь и Ян»: автор идеи Яна Кравченко о бетонных рыбках в Нарве

Великолепные бетонные рыбы теперь украшают Нарву, служа ограничителями для автомобильного движения на пешеходных улицах. Автором идеи стала ученица Нарвской Пяхклимяэской Гимназии Яна Кравченко.
Подобно другим городам не только Эстонии, но и мира, новые бетонные ограничители в Нарве имеют свой уникальный дизайн. Например, берлинские медведи, таллиннские голуби и вильяндиская клубника стали широко известными символами.
Однако в Нарве выбрали рыб, поскольку они изображены на гербе города. Концепция была выбрана путем открытого конкурса, организованного Департаментом архитектуры и планирования еще в 2019 году. В конкурсе приняли участие 50 человек, включая взрослых и детей. Победителем стала Яна Кравченко, ученица Нарвской художественной школы, которой на тот момент было всего 13 лет.
"Я, честно говоря, думала не ехать на награждение - еще проиграю и расстроюсь. В итоге я была очень удивлена", - вспоминает Яна.
Идея Кравченко заключалась в использовании кольца из двух рыбок.
"Я вдохновлялась символом инь и ян, потому что у меня он ассоциируется со спокойствием, как и рыбки. И наш город Нарва тоже очень спокойный", - пояснила девушка.
В 2020 году город заключил договор об использовании авторских прав с мамой несовершеннолетней автора. Однако только в конце 2022 года удалось приступить к изготовлению фигур. Всего город выделил 9400 евро из своего бюджета, что позволило создать восемь бетонных рыб. На каждой рыбе указаны имя автора и год реализации идеи.
Для самой Яны появление рыб в городе оказалось сюрпризом - девушка знала, что рано или поздно они появятся, но когда именно, ей не сообщили.
"Мне сказала учительница по географии. Если бы не она, я бы может и не узнала", - поделилась Кравченко, которая сама еще даже не успела вживую посмотреть на каменные скульптуры. "Но я видела фотографии и осталась очень довольна. Отлично получилось", - добавила она.
Рыбы установлены в сквере Пушкина около Петровской площади, на Ратушной площади, на нижнем променаде и у вокзала.
Эти уникальные бетонные рыбы, размещенные в ключевых местах Нарвы, не только придают городской атмосфере особый шарм, но и обеспечивают безопасность пешеходов. Они стали символом творчества и молодого таланта, отражая дух города и его богатую историю.
Яна считает, что Нарве нужно как можно больше современного искусства и дизайна. Девушке нравятся недавно построенные здания Академии МВД и Нарвской Эстонской гимназии. "Город должен становиться современнее и интереснее с точки зрения искусства и творчества", - отметила Кравченко.