«Я вдохновлялась символом Инь и Ян»: автор идеи Яна Кравченко о бетонных рыбках в Нарве

Подобно другим городам не только Эстонии, но и мира, новые бетонные ограничители в Нарве имеют свой уникальный дизайн. Например, берлинские медведи, таллиннские голуби и вильяндиская клубника стали широко известными символами.

Однако в Нарве выбрали рыб, поскольку они изображены на гербе города. Концепция была выбрана путем открытого конкурса, организованного Департаментом архитектуры и планирования еще в 2019 году. В конкурсе приняли участие 50 человек, включая взрослых и детей. Победителем стала Яна Кравченко, ученица Нарвской художественной школы, которой на тот момент было всего 13 лет.

"Я, честно говоря, думала не ехать на награждение - еще проиграю и расстроюсь. В итоге я была очень удивлена", - вспоминает Яна.

Идея Кравченко заключалась в использовании кольца из двух рыбок.

"Я вдохновлялась символом инь и ян, потому что у меня он ассоциируется со спокойствием, как и рыбки. И наш город Нарва тоже очень спокойный", - пояснила девушка.

Фото: Диана Харламова

В 2020 году город заключил договор об использовании авторских прав с мамой несовершеннолетней автора. Однако только в конце 2022 года удалось приступить к изготовлению фигур. Всего город выделил 9400 евро из своего бюджета, что позволило создать восемь бетонных рыб. На каждой рыбе указаны имя автора и год реализации идеи.