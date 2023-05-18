Теперь официально. FIFA представила логотип ЧМ 2026

Накануне FIFA представила логотип чемпионата мира по футболу 2026. Впервые в истории турнира на нем появилось изображение главного трофея. Слоган ЧМ - We are 26.
Чемпионат мира в 2026 году пройдет сразу в трех странах: США, Канаде и Мексике, причем в последний раз США и Мексика принимали чемпионаты мира в прошлом веке – в 1994 и 1986 годах соответственно. Канада впервые будет принимать мероприятие такого масштаба.
Сегодня, 18 мая, будут также представлены 16 отдельных брендов городов, в которых пройдут матчи (в общей сложности 104, планируется участие 48 команд).
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