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Теперь официально. FIFA представила логотип ЧМ 2026

rus.postimees.ee
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Логотип ЧМ по футболу 2026, официальная презентация.
Логотип ЧМ по футболу 2026, официальная презентация. Фото: Jae C. Hong

Накануне FIFA представила логотип чемпионата мира по футболу 2026. Впервые в истории турнира на нем появилось изображение главного трофея. Слоган ЧМ - We are 26.

Чемпионат мира в 2026 году пройдет сразу в трех странах: США, Канаде и Мексике, причем в последний раз США и Мексика принимали чемпионаты мира в прошлом веке – в 1994 и 1986 годах соответственно. Канада впервые будет принимать мероприятие такого масштаба.

Логотип и слоган ЧМ по футболу 2026.
Логотип и слоган ЧМ по футболу 2026. Фото: Postimees

Сегодня, 18 мая, будут также представлены 16 отдельных брендов городов, в которых пройдут матчи (в общей сложности 104, планируется участие 48 команд).

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