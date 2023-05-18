Теперь официально. FIFA представила логотип ЧМ 2026

Чемпионат мира в 2026 году пройдет сразу в трех странах: США, Канаде и Мексике, причем в последний раз США и Мексика принимали чемпионаты мира в прошлом веке – в 1994 и 1986 годах соответственно. Канада впервые будет принимать мероприятие такого масштаба.