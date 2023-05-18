Ааб и Сарапуу: налоговую реформу мог придумать только далекий от реальной жизни человек

Парламентская фракция центристов не поддержала в первом чтении повышение налога с оборота и подоходного налога, поскольку повышение этих налогов большее всего ударит по наименее обеспеченным, а отмена так называемого налогового горба выгодна исключительно людям с высокими доходами, заявили члены финансовой комиссии Рийгикогу Яак Ааб и Керсти Сарапуу.
«До выборов реформисты не говорили ни слова о повышении налогов, это означает, что у них нет на это мандата от избирателя. Повышение налога с оборота и подоходного налога на десять процентов в условиях рекордной инфляции – это верх цинизма. Запланированная правительством реформа подоходного налога сделает бедных еще беднее, а богатых – богаче. Причем такая реформа обойдется налогоплательщикам в 500 млн евро, для наиболее обеспеченных не облагаемый подоходным налогом минимум составит 700 евро. Также не было проведено никакого анализа относительно того, как скажется на экономике повышение налогов. Другой вопрос, почему Ээсти-200 и соцдемы поддерживают реформу, которая ударит как по людям и предприятиям, так и по экономике в целом», - сказал Ааб.
Еврокомиссия прогнозирует, что экономический спад в этом году будет только в Эстонии и Швеции. Поэтому, по словам Сарапуу, вместо различных сокращений и урезаний, необходимо сосредоточиться на инвестициях. «Сейчас хорошее время для строительства четырехполосных шоссе и арендного жилья в сельских регионах. Однако вместо того, чтобы инвестировать, реформисты намерены отменить общественный транспорт и отказаться от строительства Таллиннской больницы. Повышение местных налогов – тоже не выход, поскольку поступления от них будут маргинальными. Планируемую налоговую реформу мог придумать только далекий от реальной жизни человек», - отметила Сарапуу.
По мнению, Ааба и Сарапуу, вместо повышения налогов следует ввести ступенчатый подоходный налог и снизить налог с оборота на продукты питания. «Давно пора перенять европейскую систему налогообложения, при которой налоговая нагрузка человека пропорциональна его доходам. Учитывая тот факт, что среди европейских стран Эстония – одна из лидеров по росту цен, каждое дополнительное евро будет людям в помощь. Цены на все продукты питания по-прежнему растут очень быстро. Поэтому снижение налога с оборота на продукты до пяти процентов крайне необходимо. Эстония – одна из четырех стан ЕС, в которой не установлена пониженная ставка налога с оборота на продукты питания», – подчеркивают Ааб и Сарапуу.