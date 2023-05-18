Ааб и Сарапуу: налоговую реформу мог придумать только далекий от реальной жизни человек

«До выборов реформисты не говорили ни слова о повышении налогов, это означает, что у них нет на это мандата от избирателя. Повышение налога с оборота и подоходного налога на десять процентов в условиях рекордной инфляции – это верх цинизма. Запланированная правительством реформа подоходного налога сделает бедных еще беднее, а богатых – богаче. Причем такая реформа обойдется налогоплательщикам в 500 млн евро, для наиболее обеспеченных не облагаемый подоходным налогом минимум составит 700 евро. Также не было проведено никакого анализа относительно того, как скажется на экономике повышение налогов. Другой вопрос, почему Ээсти-200 и соцдемы поддерживают реформу, которая ударит как по людям и предприятиям, так и по экономике в целом», - сказал Ааб.

Еврокомиссия прогнозирует, что экономический спад в этом году будет только в Эстонии и Швеции. Поэтому, по словам Сарапуу, вместо различных сокращений и урезаний, необходимо сосредоточиться на инвестициях. «Сейчас хорошее время для строительства четырехполосных шоссе и арендного жилья в сельских регионах. Однако вместо того, чтобы инвестировать, реформисты намерены отменить общественный транспорт и отказаться от строительства Таллиннской больницы. Повышение местных налогов – тоже не выход, поскольку поступления от них будут маргинальными. Планируемую налоговую реформу мог придумать только далекий от реальной жизни человек», - отметила Сарапуу.