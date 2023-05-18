Россияне требуют от международной федерации 73 млн евро

Чемпионат мира по волейболу среди мужчин должен был пройти в прошлом году в России, но после начала войны в Украине Международная федерация волейбола (FIVB) изменила решение. Теперь VFV обратилась в CAS с тем, чтобы потребовать компенсацию в объеме, предположительно, 80 миллионов долларов США (около 73 миллионов евро).