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Россияне требуют от международной федерации 73 млн евро

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Итальянцы празднуют победу на ЧМ по волейболу, 2022 год.
Итальянцы празднуют победу на ЧМ по волейболу, 2022 год. Фото: CHINE NOUVELLE/SIPA

Российский волейбольный союз (VFV) обратился в Международный спортивный суд (CAS), чтобы потребовать компенсацию за якобы безосновательно отнятое у них крупное соревнование.

Чемпионат мира по волейболу среди мужчин должен был пройти в прошлом году в России, но после начала войны в Украине Международная федерация волейбола (FIVB) изменила решение. Теперь VFV обратилась в CAS с тем, чтобы потребовать компенсацию в объеме, предположительно, 80 миллионов долларов США (около 73 миллионов евро).

«Да мы подали в CAS заявление. Теперь все в руках судей. Но это потребует времени. Никто не ожидает быстрого решения», - сказал генеральный секретарь VFV Александр Яременко.

«FIVB подтверждает, что VFV обратилась в Международный спортивный суд по поводу изменения места проведения чемпионата мира, - прокомментировал представитель FIVB порталу InsideTheGames. - Мы решительно противостоим, но поскольку процесс все еще продолжается, невозможно дать больше комментариев».

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