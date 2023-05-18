Россияне требуют от международной федерации 73 млн евро

Российский волейбольный союз (VFV) обратился в Международный спортивный суд (CAS), чтобы потребовать компенсацию за якобы безосновательно отнятое у них крупное соревнование.
Чемпионат мира по волейболу среди мужчин должен был пройти в прошлом году в России, но после начала войны в Украине Международная федерация волейбола (FIVB) изменила решение. Теперь VFV обратилась в CAS с тем, чтобы потребовать компенсацию в объеме, предположительно, 80 миллионов долларов США (около 73 миллионов евро).
«Да мы подали в CAS заявление. Теперь все в руках судей. Но это потребует времени. Никто не ожидает быстрого решения», - сказал генеральный секретарь VFV Александр Яременко.
«FIVB подтверждает, что VFV обратилась в Международный спортивный суд по поводу изменения места проведения чемпионата мира, - прокомментировал представитель FIVB порталу InsideTheGames. - Мы решительно противостоим, но поскольку процесс все еще продолжается, невозможно дать больше комментариев».