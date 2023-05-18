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Сборная Эстонии по футболу уступила Германии в матче ЧЕ-2023 U17 среди девушек

rus.postimees.ee
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Эстонская сборная девушек U17 на матче Эстония - Швейцария.
Эстонская сборная девушек U17 на матче Эстония - Швейцария. Фото: Katariina Peetson/jalgpall.ee

На продолжающемся в Эстонии чемпионате Европы по футболу среди девушек до 17 лет накануне состоялись матчи второго тура группового этапа, передает Rus.ERR.

Выступающая в группе А сборная Эстонии потерпела второе поражения кряду. На сей раз эстонские девушки на стадионе «Кадриорг» со счетом 0:5 уступили команде Германии, которая является действующим чемпионом Европы в этой возрастной категории.

В другом поединке этой группы испанки со счетом 3:0 обыграли Швейцарию и досрочно вышли в полуфинал. У Испании шесть очков, у Германии и Швейцарии по три у Эстонии - ноль.

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