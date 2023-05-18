В Балтийском море идет масштабная саперная операция

В Балтийском море в территориальных водах Латвии и исключительной экономической зоне Литвы проходит международная операция Open Spirit 2023 («Открытый дух 2023») по поиску и обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов, сообщили в Министерстве обороны Литвы.
По словам военных, операции по разминированию направлены на снижение риска для морского судоходства, рыболовства и другой экономической деятельности в Балтийском море.
Всего в операции «Открытый дух 2023» участвуют десять кораблей из Литвы (военный корабль Skalvis М53), Латвии, Эстонии, Германии, а также тактическая группа кораблей противоминной обороны ВМС НАТО «TG 441.03». Выполняют задачи и водолазы-саперы из Литвы, Латвии, Бельгии, Великобритании, США и Эстонии.
Эти операции являются продолжением усилий стран Балтии совместно с другими международными партнерами по очистке дна Балтийского моря, принадлежащего трем странам, от морских мин и других взрывных устройств, оставшихся со времен Первой и Второй мировых войн и в послевоенный период.
Такие операции проводятся ежегодно с 1997 года по принципу ротации в странах Балтии.
Во время Первой и Второй мировых войн в нынешних литовских территориальных водах и исключительной экономической зоне в Балтийском море было установлено 15 морских минных заграждений с более чем 1600 морских мин.