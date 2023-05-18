Фото ⟩ Опубликованы схемы «бункера Путина»

В комплексе площадью чуть менее 18 000 квадратных метров и стоимостью в миллиард долларов, расположенном на изрезанном утесе с видом на Черное море, есть все, что только может пожелать глава государства, пишет RUS TVNET.

Как показало расследование Алексея Навального, во дворце есть своя церковь, винный погреб и казино. В нем также есть кальянная с шестом для стриптиза, дендрарий и ледовая площадка для хоккея, в который Путин любит играть со своими друзьями.

«Дворец Путина» отделен от страны, которой он управляет, 6900 гектарами леса и специальной бесполетной зоной.

При этом схемы «дворца Путина» находились в свободном доступе в сети как минимум с 2016 года. Компания Metro Style, ныне несуществующее российское предприятие, разместила эти схемы на сайте для демонстрации своей работы.

Издание The Insider в среду, 17 мая, обнародовало планы и чертежи так называемого «дворца Путина» под Геленджиком.

Schemes of "Putin's Black Sea Bunker" in Gelendzhik were shown by Business Insider.



The plans show two complex tunnels running under the palace complex. The palace and underground structures are connected by an elevator that descends to a depth of approximately 50 m.



The… pic.twitter.com/rsqbRDE2ss — ✙ Albina Fella ✙ 🇺🇦🇬🇧🇫🇷🇩🇪🇵🇱🇺🇸🇨🇦🇦🇺 (@albafella1) May 17, 2023